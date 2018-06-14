Белый дом не стал комментировать слова Трампа о признании Крыма российским

Пресс-секретарь американской администрации Сара Сандерс, выступая на пресс-конференции не стала комментировать сообщения о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что считает Крым российским.

Об этом ранее в четверг заявил интернет-ресурс BuzzFeed News, который, ссылаясь на собственный источник в дипломатических кругах, сообщил, что в Канаде на саммите G7 Трамп заявил лидерам государств, что все жители Крыма говорят по-русски, поэтому полуостров принадлежит Российской Федерации.

Отвечая на соответствующий вопрос, Сандерс заявила, что ей неизвестно ничего о таких комментариях.

«Знаю, что об этом сообщали, но я не буду комментировать частные дискуссии, в которых я не принимала участие», - добавила она.

Напомним: ранее в четверг BuzzFeed News сообщил, что Трамп признал Крым российским на обеде лидеров «Большой Семерки» в канадском Квебеке в минувшую пятницу 8 июня. При этом ресурс отметил, что пока не ясно, было ли это заявление президента США «мимоходной шуткой» или оно говорит о том, что Трамп радикально меняет курс американской внешней политики.