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23:36   14 Июня 2018
Весь мир
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Белый дом не стал комментировать слова Трампа о признании Крыма российским

Белый дом не стал комментировать слова Трампа о признании Крыма российским

Пресс-секретарь американской администрации Сара Сандерс, выступая на пресс-конференции не стала комментировать сообщения о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что считает Крым российским. 

Об этом ранее в четверг заявил интернет-ресурс BuzzFeed News, который, ссылаясь на собственный источник в дипломатических кругах, сообщил, что в Канаде на саммите G7 Трамп заявил лидерам государств, что все жители Крыма говорят по-русски, поэтому полуостров принадлежит Российской Федерации.

Отвечая на соответствующий вопрос, Сандерс заявила, что ей неизвестно ничего о таких комментариях.

«Знаю, что об этом сообщали, но я не буду комментировать частные дискуссии, в которых я не принимала участие», - добавила она.

Белый дом не стал комментировать слова Трампа о признании Крыма российским

Напомним: ранее в четверг BuzzFeed News сообщил, что Трамп признал Крым российским на обеде лидеров «Большой Семерки» в канадском Квебеке в минувшую пятницу 8 июня. При этом ресурс отметил, что пока не ясно, было ли это заявление президента США «мимоходной шуткой» или оно говорит о том, что Трамп радикально меняет курс американской внешней политики.

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Автор: Александр Люблинский
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