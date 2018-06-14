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 Глава МВФ: В торговой войне нет победителей

Глава МВФ: В торговой войне нет победителей
23:19   14 Июня 2018
Весь мир
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Глава МВФ: В торговой войне нет победителей

Глава МВФ: В торговой войне нет победителей

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила в четверг, что в торговых войнах не бывает победителей, есть только проигравшие.

Слова Лагард в четверг вечером приводит агентство ТАСС. В частности, она отметила, что введение Соединенными Штатами Америки ввозных пошлин может повлечь за собой определенные риски.

«В так называемой торговой войне, которую стимулирует взаимное повышение таможенных пошлин, победителей нет, есть только проигравшие с обеих сторон», - подчеркнула глава МВФ.

При этом она добавила, что односторонние шаги в торговле могут оказать разрушительное и контрпродуктивное влияние на мировую экономику и торговую систему.

Также Кристин Лагард напомнила, что нельзя недооценивать и макроэкономические последствия и от лица МВФ призвала США конструктивно сотрудничать с партнерами по торговле чтобы, не прибегая ни к пошлинам, ни к другим мерам, ограничивающим импорт, урегулировать возникшие в торговой сфере разногласия.

Глава МВФ: В торговой войне нет победителей

Напомним: ранее в Международном торговом фонде заявили, что американская политика препятствует созданию открытой мировой торговой системы. 

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Автор: Александр Люблинский
#сша #экономика #импорт #мвф #весь мир #кристин лагард #международный валютный фонд #ввозные пошлины #торговая война #торговый спор #проигравшие #нет победителей
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