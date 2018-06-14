Путин представил друг другу премьера Армении и президента Азербайджана

Армянский премьер-министр Никол Пашинян рассказал в четверг, что российский президент Владимир Путин познакомил его в Москве с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом Пашинян рассказал своим подписчикам в социальной сети Facebook, разместив на своей странице соответствующую видеозапись.

В частности, на видео он говорит, что по окончании матча-открытия Чемпионата мира по футболу, на котором российская сборная с разгромным счетом 5:0 победила команду Саудовской Аравии, организовал небольшой прием, на который пригласил глав государств СНГ, присутствовавших на матче.

В ходе приема, по словам Пашиняна, Владимир Путин познакомил его с присутствовавшим там президентом Азербайджана Ильхамом Алиевом. При этом армянский премьер отметил, что это было «просто знакомство», за которым не последовало ни более содержательного общения, обсуждения каких-нибудь вопросов или контактов.