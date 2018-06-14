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Дзюба назвал чересчур крупным счет первого матча ЧМ

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22:52   14 Июня 2018
Россия
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Дзюба назвал чересчур крупным счет первого матча ЧМ

Дзюба назвал чересчур крупным счет первого матча ЧМ

Тем не менее сборная могла забить первый гол и раньше, подчеркнул нападающий национальной команды РФ, автор третьего гола в ворота Саудовской Аравии Артем Дзюба.

Он рассказал, что сборная придерживалась плана, где оппоненты держат мяч, а команда прессингует их и ловит на контратаках. И это удалось реализовать, ведь саудиты допустили очень большие разрывы: еще в первом тайме два центральных защитника нагрузились сверх меры. При большей расторопности, первый гол забили бы раньше.

Тем не менее в целом итоговый счет чересчур крупный. И футболисты безумно счастливы этому.

Чемпионат мира по футболу стартовал в четверг, 14 июня, в Москве. Сборные России и Саудовской Аравии встретились на стадионе «Лужники». Россияне обыграли саудитов со счетом 5:0. Авторами голов стали: Юрий Газинский, Денис Черышев, Артем Дзюба и Александр Головин.

 

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Автор: Юлия Халус
#россия #чм-2018 #саудовская аравия #новости #дзюба #чм #чм 2018
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