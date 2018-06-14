Мы в соц.сетях:
Дзюба назвал чересчур крупным счет первого матча ЧМ

Дзюба назвал чересчур крупным счет первого матча ЧМ

 Станции метро «Воробьевы горы» и «Университет» открылись после первого матча ЧМ

Станции метро «Воробьевы горы» и «Университет» открылись после первого матча ЧМ
Горсовет Киева предложил переименовать еще 11 улиц

Горсовет Киева предложил переименовать еще 11 улиц

 При взрыве автомобиля в Киеве пострадали четверо детей

При взрыве автомобиля в Киеве пострадали четверо детей
Белый дом не стал комментировать слова Трампа о признании Крыма российским

Белый дом не стал комментировать слова Трампа о признании Крыма российским

 Глава МВФ: В торговой войне нет победителей

Глава МВФ: В торговой войне нет победителей
Дзюба назвал чересчур крупным счет первого матча ЧМ

Дзюба назвал чересчур крупным счет первого матча ЧМ

 Станции метро «Воробьевы горы» и «Университет» открылись после первого матча ЧМ

Станции метро «Воробьевы горы» и «Университет» открылись после первого матча ЧМ
Горсовет Киева предложил переименовать еще 11 улиц

Горсовет Киева предложил переименовать еще 11 улиц

 При взрыве автомобиля в Киеве пострадали четверо детей

При взрыве автомобиля в Киеве пострадали четверо детей
Белый дом не стал комментировать слова Трампа о признании Крыма российским

Белый дом не стал комментировать слова Трампа о признании Крыма российским

 Глава МВФ: В торговой войне нет победителей

Глава МВФ: В торговой войне нет победителей
22:28   14 Июня 2018
Весь мир
75

Астрономы впервые увидели «трапезу» черной дыры

Астрономы впервые увидели «трапезу» черной дыры

Ученые Астрофизического института Андалусии в Гранаде (Испания) впервые полностью проследили за тем, как черная дыра на части разрывfет звезду, «пережевывает» ее останки и «выплевывает» их. Фотографии и выводы астрофизиков опубликованы в журнале Science.

Астрофизик Мигель Перез-Торрес заявил в статье, что до сих пор ученым не удавалось увидеть то, как формируется выброс этих «останков». Большую часть времени, по его словам, сверхмассивные черные дыры остаются практически невидимыми с Земли.

Считается, что в центре большинства массивных галактик присутствует, по меньшей мере, одна сверхмассивная черная дыра. Причины образования таких объектов до сих пор не совсем ясны. Наблюдения за искривлением пространства вокруг черных дыр позволяют предполагать, что их типичная масса находится в диапазоне от миллиона до нескольких миллиардов масс Солнца.

Астрономы впервые увидели «трапезу» черной дыры

До настоящего времени команде Перза-Торреза не удалось заставать черные дыры на первых фазах «трапезы», где «блюдом служит космическое светило, когда они уже начали разрушать его, но еще не начали «поедать» ее останки и «выплевывать объедки» в виде узких пучков плазмы, разогнанной до околосветовых скоростей.

Только в начале 2005 года ученым из Гранады улыбнулась удача. Инфракрасный телескоп WHT зафиксировал вспышку тепла в ядре галактики Arp 299 в созвездии Большой Медведицы на расстоянии в 150 миллионов световых лет от Земли.

Часть из новорожденных и старых звезд в этой галактике, по словам астрофизика, оказалась в опасной близости от сверхмассивной черной дыры массой в 20 миллионов Солнц. Одна из звезд массой в 4-6 раз выше солнечной встретила свою судьбу примерно 150 миллионов лет назад, в эпоху земных динозавров.

Астрономы впервые увидели «трапезу» черной дыры

«Мы увидели следы катаклизма лишь тринадцать лет назад из-за огромного расстояния между Млечным Путем и галактикой Arp 299».

Уже летом 2005 года следы «трапезы» заметил и радиотелескоп VLBA, а затем их обнаружили оптические телескопы наземного размещения и орбитальная рентгеновская обсерватория «Спитцер». Ученые продолжали вести наблюдения на протяжении последующих десяти лет, пока все следы активности черной дыры не исчезли.

Анализ фотографий и данных, собранных за эти годы, помог астрономам раскрыть несколько интересных особенностей «диеты» массивных черных дыр. Например, они обнаружили, что материя ее выброса — «плевка» — разогнана до четверти скорости света.

В общей сложности за время «трапезы» черная дыра выработала больше света и других форм излучения, чем вырабатывает примерно миллион звезд вроде Солнца, за все время своей жизни, или же 10 мощных сверхновых.

Астрофизики надеются, что полученные ими данные помогут последователям понять, что именно разгоняет материю джетов и почему одни сверхмассивные черные дыры постоянно выбрасывают подобные пучки плазмы, а другие, как дыра в Arp 299, ведут себя относительно спокойно.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#общество #ученые #черная дыра #гаранада
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Гудков верит в единство оппозиции, но его перестала поддерживать даже Собчак Россия
Гудков верит в единство оппозиции, но его перестала поддерживать даже Собчак
Вернуть потерянную зимой поддержку муниципальных депутатов экс-справедливороссу не по силам. Да и не поможет она стать кандидатом в мэры Москвы.
21:06   14 Июня 2018
69
Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ Ближнее зарубежье

Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ

18:25   14 Июня 2018
7321
Пенсионный маневр защитит учителей от увольнений по возрасту Россия

Пенсионный маневр защитит учителей от увольнений по возрасту

17:43   14 Июня 2018
75
Дмитрий Гудков переоценил свой политический вес Россия

Дмитрий Гудков переоценил свой политический вес

14:43   14 Июня 2018
77
Самое читаемое
Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ

Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ

 Говорухин мог скончаться от прогрессирующей легочно-сердечной недостаточности

Говорухин мог скончаться от прогрессирующей легочно-сердечной недостаточности

 РКН напомнил об отмене развлекательных передач 22 июня

РКН напомнил об отмене развлекательных передач 22 июня

 СМИ: Трамп назвал Крым российским во время саммита G7

СМИ: Трамп назвал Крым российским во время саммита G7