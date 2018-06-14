Астрономы впервые увидели «трапезу» черной дыры

Ученые Астрофизического института Андалусии в Гранаде (Испания) впервые полностью проследили за тем, как черная дыра на части разрывfет звезду, «пережевывает» ее останки и «выплевывает» их. Фотографии и выводы астрофизиков опубликованы в журнале Science.

Астрофизик Мигель Перез-Торрес заявил в статье, что до сих пор ученым не удавалось увидеть то, как формируется выброс этих «останков». Большую часть времени, по его словам, сверхмассивные черные дыры остаются практически невидимыми с Земли.

Считается, что в центре большинства массивных галактик присутствует, по меньшей мере, одна сверхмассивная черная дыра. Причины образования таких объектов до сих пор не совсем ясны. Наблюдения за искривлением пространства вокруг черных дыр позволяют предполагать, что их типичная масса находится в диапазоне от миллиона до нескольких миллиардов масс Солнца.

До настоящего времени команде Перза-Торреза не удалось заставать черные дыры на первых фазах «трапезы», где «блюдом служит космическое светило, когда они уже начали разрушать его, но еще не начали «поедать» ее останки и «выплевывать объедки» в виде узких пучков плазмы, разогнанной до околосветовых скоростей.

Только в начале 2005 года ученым из Гранады улыбнулась удача. Инфракрасный телескоп WHT зафиксировал вспышку тепла в ядре галактики Arp 299 в созвездии Большой Медведицы на расстоянии в 150 миллионов световых лет от Земли.

Часть из новорожденных и старых звезд в этой галактике, по словам астрофизика, оказалась в опасной близости от сверхмассивной черной дыры массой в 20 миллионов Солнц. Одна из звезд массой в 4-6 раз выше солнечной встретила свою судьбу примерно 150 миллионов лет назад, в эпоху земных динозавров.

«Мы увидели следы катаклизма лишь тринадцать лет назад из-за огромного расстояния между Млечным Путем и галактикой Arp 299».

Уже летом 2005 года следы «трапезы» заметил и радиотелескоп VLBA, а затем их обнаружили оптические телескопы наземного размещения и орбитальная рентгеновская обсерватория «Спитцер». Ученые продолжали вести наблюдения на протяжении последующих десяти лет, пока все следы активности черной дыры не исчезли.

Анализ фотографий и данных, собранных за эти годы, помог астрономам раскрыть несколько интересных особенностей «диеты» массивных черных дыр. Например, они обнаружили, что материя ее выброса — «плевка» — разогнана до четверти скорости света.

В общей сложности за время «трапезы» черная дыра выработала больше света и других форм излучения, чем вырабатывает примерно миллион звезд вроде Солнца, за все время своей жизни, или же 10 мощных сверхновых.

Астрофизики надеются, что полученные ими данные помогут последователям понять, что именно разгоняет материю джетов и почему одни сверхмассивные черные дыры постоянно выбрасывают подобные пучки плазмы, а другие, как дыра в Arp 299, ведут себя относительно спокойно.