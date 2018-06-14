Молдавский президент поздравил сборную России с убедительной победой

Президент Молдавии Игорь Додон в четверг вечером поздравил российскую сборную одержанной в первом матче стартовавшего в России Чемпионата мира по футболу убедительной победой.

Ранее сборная России по футболу в Москве на стадионе «Лужники» разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. На матче присутствовали российский президент Владимир Путин, Наследный саудовский принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, президент Молдавии Игорь Додон и ряд других иностранных лидеров.

«Поздравляю сборную России с более чем убедительным дебютом на чемпионате мира по футболу!», - написал Додон на своей странице в социальной сети Facebook.

Там же он отметил, что Молдавия на матче-открытии ЧМ болела за Россию и пожелал российским футболистам дальнейших побед на мундиале.

Ранее сообщалось, что президент Молдавии на первом матче Чемпионата мира по футболу пообщался «на ногах» с российским президентом Владимиром Путиным.