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22:12   14 Июня 2018
Весь мир
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Глава бельгийского МИД 23 июня приедет в Москву на ЧМ

Глава бельгийского МИД 23 июня приедет в Москву на ЧМ

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс заявил, что приедет поддержать национальную сборную своей страны в матче против Туниса.

Он и раньше говорил о намерении посетить Россию. Однако точная дата до сих пор не называлась.

Ранее о своем визите в Москву 23 июня сообщал король Бельгии Филипп. Он также собирается понаблюдать за игрой бельгийских футболистов.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В четверг в российской столице состоялась церемония открытия чемпионата. Сборные России и Саудовской Аравии провели на стадионе «Лужники» первый матч группового этапа. Россияне победили со счетом 5:0.

Матч Бельгии против Туниса также пройдет в Москве. Но на другой арене («Спартак»).

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Автор: Юлия Халус
#россия #бельгия #чм-2018 #новости #чм #рейндерс #чм2018 #бельгия-тунис
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