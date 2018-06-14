Глава бельгийского МИД 23 июня приедет в Москву на ЧМ

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс заявил, что приедет поддержать национальную сборную своей страны в матче против Туниса.

Он и раньше говорил о намерении посетить Россию. Однако точная дата до сих пор не называлась.

Ранее о своем визите в Москву 23 июня сообщал король Бельгии Филипп. Он также собирается понаблюдать за игрой бельгийских футболистов.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В четверг в российской столице состоялась церемония открытия чемпионата. Сборные России и Саудовской Аравии провели на стадионе «Лужники» первый матч группового этапа. Россияне победили со счетом 5:0.

Матч Бельгии против Туниса также пройдет в Москве. Но на другой арене («Спартак»).