СМИ: Барабанщик Элвиса Пресли Ди-Джей Фонтана скончался на 88-м году жизни

Доминик Джозеф Фонтана, который много лети играл с Элвисом Пресли и больше известен под именем Ди-Джей Фонтана, скончался накануне в среду в возрасте 87 лет.

Об этом, ссылаясь на жену музыканта – Карен Фонтана – в четверг сообщает американский телеканал АВС.

В частности, она рассказала, что Ди-Джей умер, находясь в своем доме в городе Нэшвилл в штате Теннесси в ночь на четверг.

«Его любили люди по всему миру. Он относился ко всем как к своим друзьям», - добавила вдова.

Напомним: Фонтана начал играть с Элвисом Пресли в 1955 году и работал с ним на протяжении 14 лет, приняв участие в создание хитов «Jailhouse Rock» и «Blue Suede Shoes».