Станции метро «Воробьевы горы» и «Университет» открылись после первого матча ЧМ

Станции столичного метро открыты для входа и выхода пассажиров, написала пресс-служба метрополитена в Twitter.

Ранее «Университет» и южный вестибюль «Воробьевых гор» временно закрыли из-за проведения первого матча чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии.

Южный вестибюль Воробьевых гор снова открыт для входа и выхода, станция работает в обычном режиме. — Московское метро (@MetroOperativno) June 14, 2018

ЧМ-2018 открылся в четверг, 14 июня, в Москве. Турнир пройдет до 15 июля в 11 городах России. Первую игру группового этапа провели национальные команды России и Саудовской Аравии на столичном стадионе «Лужники». Россияне выиграли со счетом 5:0. Авторами голов стали: Юрий Газинский, Денис Черышев, Артем Дзюба и Александр Головин. Черышев признан лучшим игроком матча.