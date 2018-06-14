Мы в соц.сетях:
Дзюба назвал чересчур крупным счет первого матча ЧМ

Дзюба назвал чересчур крупным счет первого матча ЧМ

 Станции метро «Воробьевы горы» и «Университет» открылись после первого матча ЧМ

Станции метро «Воробьевы горы» и «Университет» открылись после первого матча ЧМ
Горсовет Киева предложил переименовать еще 11 улиц

Горсовет Киева предложил переименовать еще 11 улиц

 При взрыве автомобиля в Киеве пострадали четверо детей

При взрыве автомобиля в Киеве пострадали четверо детей
Белый дом не стал комментировать слова Трампа о признании Крыма российским

Белый дом не стал комментировать слова Трампа о признании Крыма российским

 Глава МВФ: В торговой войне нет победителей

Глава МВФ: В торговой войне нет победителей
Дзюба назвал чересчур крупным счет первого матча ЧМ

Дзюба назвал чересчур крупным счет первого матча ЧМ

 Станции метро «Воробьевы горы» и «Университет» открылись после первого матча ЧМ

Станции метро «Воробьевы горы» и «Университет» открылись после первого матча ЧМ
Горсовет Киева предложил переименовать еще 11 улиц

Горсовет Киева предложил переименовать еще 11 улиц

 При взрыве автомобиля в Киеве пострадали четверо детей

При взрыве автомобиля в Киеве пострадали четверо детей
Белый дом не стал комментировать слова Трампа о признании Крыма российским

Белый дом не стал комментировать слова Трампа о признании Крыма российским

 Глава МВФ: В торговой войне нет победителей

Глава МВФ: В торговой войне нет победителей
21:54   14 Июня 2018
Россия
59

Станции метро «Воробьевы горы» и «Университет» открылись после первого матча ЧМ

Станции метро «Воробьевы горы» и «Университет» открылись после первого матча ЧМ

Станции столичного метро открыты для входа и выхода пассажиров, написала пресс-служба метрополитена в Twitter.

Ранее «Университет» и южный вестибюль «Воробьевых гор» временно закрыли из-за проведения первого матча чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии.

ЧМ-2018 открылся в четверг, 14 июня, в Москве. Турнир пройдет до 15 июля в 11 городах России. Первую игру группового этапа провели национальные команды России и Саудовской Аравии на столичном стадионе «Лужники». Россияне выиграли со счетом 5:0. Авторами голов стали: Юрий Газинский, Денис Черышев, Артем Дзюба и Александр Головин. Черышев признан лучшим игроком матча.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#москва #россия #метро #чм-2018 #новости #чм #чм2018 #черышев
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Гудков верит в единство оппозиции, но его перестала поддерживать даже Собчак Россия
Гудков верит в единство оппозиции, но его перестала поддерживать даже Собчак
Вернуть потерянную зимой поддержку муниципальных депутатов экс-справедливороссу не по силам. Да и не поможет она стать кандидатом в мэры Москвы.
21:06   14 Июня 2018
69
Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ Ближнее зарубежье

Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ

18:25   14 Июня 2018
7322
Пенсионный маневр защитит учителей от увольнений по возрасту Россия

Пенсионный маневр защитит учителей от увольнений по возрасту

17:43   14 Июня 2018
75
Дмитрий Гудков переоценил свой политический вес Россия

Дмитрий Гудков переоценил свой политический вес

14:43   14 Июня 2018
77
Самое читаемое
Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ

Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ

 Говорухин мог скончаться от прогрессирующей легочно-сердечной недостаточности

Говорухин мог скончаться от прогрессирующей легочно-сердечной недостаточности

 РКН напомнил об отмене развлекательных передач 22 июня

РКН напомнил об отмене развлекательных передач 22 июня

 СМИ: Трамп назвал Крым российским во время саммита G7

СМИ: Трамп назвал Крым российским во время саммита G7