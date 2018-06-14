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21:40   14 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Горсовет Киева предложил переименовать еще 11 улиц

Горсовет Киева предложил переименовать еще 11 улиц

Группа депутатов Киевского городского совета предложили переименовать названия 11 улиц в украинской столице. Об этом сообщила пресс-служба горсовета в четверг.

В частности улицу Павла Пестеля предлагается переименовать в улицу националистического Братства Тарасовцев. О других инициативах по переименованиям в пресс-служба не рассказали.  

В мае 2015 года на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», который запрещает пропаганду советской символики. В частности, документ предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Институт национальной памяти, принимавший самое активное участие в подготовке закона, опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность, по мнению руководителей института, подпадает под действие закона о декоммунизации. Так, например, в Киеве была переименовала станция метро «Петровка» в станцию «Почайна», несколько улиц и переулков. В феврале Горсовет переименовал Московский мост в Северный мост.

Надо заметить, что герой Отечественной войны 1812 года Павел Пестель, улицу имени которого предлагают переименовать киевские депутаты, был одним из лидеров тайного общества, действующего в Российской империи в начале XIX века, когда еще не существовало ни коммунистического, ни советского прошлого.

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Автор: Вячеслав Каширин
#киев #политика #ближнее зарубежье #декоммунизация #горсовет
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