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21:52   14 Июня 2018
Россия
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Черчесов о звонке Путина после матча с СА: Просил играть так и дальше

Черчесов о звонке Путина после матча с СА: Просил играть так и дальше

Президент России Владимир Путин по окончании первого матча стартовавшего в РФ Чемпионата мира по футболу, в котором российская сборная со счетом 5:0 разгромила сборную Саудовской Аравии, позвонил главном тренеру Станиславу Черчесову и поздравил команду.

Об этом главный тренер российской сборной рассказал на пресс-конференции по итогам матча-открытия чемпионата мира.

«Мне звонил глава страны. Поздравил, просил передать всем футболистам спасибо за игру. Попросил так играть дальше», - рассказал Черчесов, в частности.

Напомним: ранее сообщалось, что на первом матче мирового первенства по футболу, который прошел на московском стадионе «Лужники», присутствовали президент России Владимир Путин, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и ряд других глав государств, с которыми российский лидер пообщался в перерыве.

Черчесов о звонке Путина после матча с СА: Просил играть так и дальше

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Автор: Александр Люблинский
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