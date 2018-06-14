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 Рост доллара негативно отразится на развивающихся рынках — Лагард

Рост доллара негативно отразится на развивающихся рынках — Лагард
Станции метро «Воробьевы горы» и «Университет» открылись после первого матча ЧМ

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 При взрыве автомобиля в Киеве пострадали четверо детей

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 Рост доллара негативно отразится на развивающихся рынках — Лагард

Рост доллара негативно отразится на развивающихся рынках — Лагард
21:31   14 Июня 2018
Весь мир
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Рост доллара негативно отразится на развивающихся рынках — Лагард

Рост доллара негативно отразится на развивающихся рынках — Лагард

Особенно на этот эффект повлияет закредитованность этих экономик, как в вопросе суверенного, так и в вопросе корпоративного долга, уточнила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

Федеральная резервная система США, в результате чьей политики ужесточения и растет курс доллара, прогнозирует четыре повышения базовой ставки в 2018 году. Ожидаемый средний уровень - 2,375% (с учетом повышения на заседаниях в марте и июне).

На заседании 12 июня регулятор во второй раз за год повысил базовую процентную ставку: с 1,5-1,75% до 1,75-2%.

Лагард подчеркнула, что укрепление доллара и рост финансовой нестабильности из-за действий ФРС ставит под угрозу развивающиеся рынки. Особенно велик этот риск для сильно закредитованных экономик.

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Автор: Юлия Халус
#экономика #доллар #мвф #новости #лагард #фрс сша
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