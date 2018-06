Робби Уильямс на церемонии открытия ЧМ-2018 показал в камеру неприличный жест

Выступавший на торжественной церемонии открытия Чемпионата мира по футболу в России певец из Великобритании Робби Уильямс показал в телекамеру неприличный жест со средним пальцем.

Об этом в четверг вечером сообщает издание «Советский спорт», отмечая, что Уильямс, который исполнил несколько своих хитов, шокировал присутствовавших на церемонии открытия мундиаля гостей, в том числе лидеров государств.

В то же время, «Спорт экспресс» отмечает, что Робби Уильямс также изменил и текст одной из своих песен – Rock DJ, спев «But I did it for free», что переводится, как «Но я сделал это бесплатно».

Отмечается, что и измененный текст популярной песни и неприличный жест певец мог адресовать британским СМИ, которые ранее осудили его за решение ехать в Россию и принять участие в открытии Чемпионата мира по футболу.

Напомним: матч-открытие ЧМ-2018 на стадионе «Лужники» между сборными командами РФ и САудовской Аравии закончился с разгромным счетом 5:0 в пользу хозяев чемпионата.