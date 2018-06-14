Арбитраж подтвердил отказ Siemens и ТПЭ в исках по «крымским турбинам»

Арбитражный суд Московского округа отклонил кассации ООО «ВО «Технопромэкспорт» (входит в «Ростех») и российской «дочки» Siemens на решения об отказе в удовлетворении их встречных исков по поставкам турбин для строящихся в Крыму теплоэлектростанций. Об этом сообщает РИА Новости.

«Односторонние санкционные ограничения США и Евросоюза не являются нормами международного права и не могут исполняться на территории РФ», — пояснил в суде представитель «Технопромэкспорта» Дмитрий Багнюк.

По его словам, санкции пытаются сделать юридическим инструментом политического давления, а сам принцип экстерриториального применения санкций — ни что иное, как квинтэссенция юридического империализма в современном мире.

Спор о «крымских турбинах»

В первоначальном иске по этому делу, поданном к «Технопромэкспорту», Siemens требовал признать незаконной сделку по поставке турбин в Крым. Сделка состояла из двух частей: договора между СТГТ и ОАО ТПЭ 10 марта 2015 года и договора между ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ 16 октября 2015 года. Кроме того, истец требовал обязать ООО ТПЭ вернуть четыре турбины производителю в лице российской «дочки» Siemens, выступающей соистцом по первоначальному иску.

В свою очередь структуры «Ростеха» подали встречный иск, в котором потребовали признать недействительными три пункта контракта между СТГТ и ОАО ТПЭ, предусматривающие право СТГТ отказаться от исполнения контракта, если это грозит нарушением санкций Евросоюза на поставку энергооборудования для Крыма, а также содержат обязательство покупателя не размещать турбины на территории Крыма и устанавливают конечным местом поставки Таманский полуостров.

Арбитражный суд Москвы полностью отклонил оба иска в декабре 2017 года. Суд посчитал недоказанными доводы Siemens и СТГТ о том, что контракт с ОАО ТПЭ был заключен под влиянием обмана или существенного заблуждения.

По встречному иску суд также пришел к выводу о недоказанности включения оспариваемых пунктов в контракт, которые заведомо противоречили основам правопорядка РФ. Девятый арбитражный апелляционный суд в весной оставил решение первой инстанции без изменения. Оно вступило в законную силу.

Немецкий концерн настаивает на том, что в Крым были незаконно поставлены турбины, предназначенные для проекта в Тамани. ОАО ТПЭ (с 2016 года в процедуре банкротства), в свое время заключило контракт на покупку четырех турбин для проекта в Краснодарском крае, который в итоге реализован не был. Тогда действующее ООО ТПЭ, строящее в Крыму две электростанции, купило турбины для этой ТЭС на вторичном рынке. Кроме того, провело их модернизацию силами российских заводов.

Российские власти настаивают, что турбины попали в Крым на законных основаниях, так как прошли серьезную переделку с применением российских технологий, в том числе их мощность была увеличена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно указывал, что поставленные на полуостров турбины имеют российское происхождение. Однако Евросоюз в начале августа прошлого года ввел санкции из-за поставки турбин Siemens в Крым, под которые, в частности, попали ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ, а также их руководитель.