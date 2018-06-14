Россия в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открыла фан-зону ЧМ-2018

​​​​​​В день открытия в России Чемпионата мира по футболу-2018 в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке была открыта фан-зона для просмотра матчей мундиаля.

В фан-зоне была устроена также импровизированная «VIP-ложа», в которой церемонию открытия мирового футбольного первенства на московском стадионе «Лужники» посмотрели российский, казахский, колумбийский, тунисский, перуанский и другие послы в США, некоторые из которых надели футболки своих национальных сборных по футболу. К началу матча Россия – Саудовская Аравия к послам присоединился Абдалла аль-Муаллими – саудовский постпред при ООН.

Открывая фан-зону в ООН, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, облаченный в именную футболку, приветствовал собравшихся и выразил надежду, что предстоящий месяц с 14 июня по 15 июля – будет мирным и все смогут насладиться футболом.

Напомним: матч Россия-Саудовская Аравия в Москве завершился со счетом 5:0 в пользу россиян.