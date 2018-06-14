Россия в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открыла фан-зону ЧМ-2018
В день открытия в России Чемпионата мира по футболу-2018 в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке была открыта фан-зона для просмотра матчей мундиаля.
В фан-зоне была устроена также импровизированная «VIP-ложа», в которой церемонию открытия мирового футбольного первенства на московском стадионе «Лужники» посмотрели российский, казахский, колумбийский, тунисский, перуанский и другие послы в США, некоторые из которых надели футболки своих национальных сборных по футболу. К началу матча Россия – Саудовская Аравия к послам присоединился Абдалла аль-Муаллими – саудовский постпред при ООН.
Открывая фан-зону в ООН, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, облаченный в именную футболку, приветствовал собравшихся и выразил надежду, что предстоящий месяц с 14 июня по 15 июля – будет мирным и все смогут насладиться футболом.
Напомним: матч Россия-Саудовская Аравия в Москве завершился со счетом 5:0 в пользу россиян.
Прямая трансляция церемонии открытия ЧМ по футболу - 2018 и первого матча ⚽️ в #ООН! @BelarusUNNY @Kazakh_Mission @Bolivia_ONU @UN_PGA @FeroRuzicka болеют за наших!!! #ЧМ2018 #Russia2018 #FifaWorldCup2018 pic.twitter.com/cg2SB72ea6— Russian Mission UN (@RussiaUN) 14 июня 2018 г.