Очередной фэйк: эксперт прокомментировал сообщения об «индийском гвозде в гробу Су-57»

Некоторые российские СМИ перепечатали новость о том, что индийская Организация оборонных исследований и разработок «вбила последний гвоздь в гроб» российского истребителя Су-57. Военный эксперт Алексей Леонков считает это информационным «вбросом».

Как сообщило индийское издание The Economic Times со ссылкой на собственные источники, в индийском госоргане заявили, что вот-вот получат все уникальные технологии, которые требуются для создания собственного истребителя пятого поколения. Поэтому, сообщило издание, Индия якобы намерена отказаться от закупки российского самолета.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил Федеральному агентству новостей, что, по его мнению, данная информация не соответствуют действительности. По словам Леонкова, нельзя судить о самолете, технические характеристики которого до конца не известны, и он еще только проходит войсковые испытания.

Также эксперт усомнился в том, что Индия может отдать предпочтение американским истребителям F-22 и F-35. По его мнению, нельзя сравнивать технику, имеющую опыт эксплуатации, с той, что только начала испытываться. К тому же F-22 — «белый слон», является самым дорогостоящим истребителем в мире, что играет не в его пользу. F-35 — более дешевый вариант, но уже прославился постоянными техническими сбоями, и его приходится постоянно дорабатывать.

«Индийцы это хорошо знают и учитывают», — резюмировал эксперт.

Поэтому Леонков предположил, что статья — сознательный информационный вброс, инициированным конкурентами России на рынке оружия Индии».