Мы в соц.сетях:
Станции метро «Воробьевы горы» и «Университет» открылись после первого матча ЧМ

Станции метро «Воробьевы горы» и «Университет» открылись после первого матча ЧМ

 Черчесов о звонке Путина после матча с СА: Просил играть так и дальше

Черчесов о звонке Путина после матча с СА: Просил играть так и дальше
Горсовет Киева предложил переименовать еще 11 улиц

Горсовет Киева предложил переименовать еще 11 улиц

 При взрыве автомобиля в Киеве пострадали четверо детей

При взрыве автомобиля в Киеве пострадали четверо детей
Робби Уильямс на церемонии открытия ЧМ-2018 показал в камеру неприличный жест

Робби Уильямс на церемонии открытия ЧМ-2018 показал в камеру неприличный жест

 Рост доллара негативно отразится на развивающихся рынках — Лагард

Рост доллара негативно отразится на развивающихся рынках — Лагард
Станции метро «Воробьевы горы» и «Университет» открылись после первого матча ЧМ

Станции метро «Воробьевы горы» и «Университет» открылись после первого матча ЧМ

 Черчесов о звонке Путина после матча с СА: Просил играть так и дальше

Черчесов о звонке Путина после матча с СА: Просил играть так и дальше
Горсовет Киева предложил переименовать еще 11 улиц

Горсовет Киева предложил переименовать еще 11 улиц

 При взрыве автомобиля в Киеве пострадали четверо детей

При взрыве автомобиля в Киеве пострадали четверо детей
Робби Уильямс на церемонии открытия ЧМ-2018 показал в камеру неприличный жест

Робби Уильямс на церемонии открытия ЧМ-2018 показал в камеру неприличный жест

 Рост доллара негативно отразится на развивающихся рынках — Лагард

Рост доллара негативно отразится на развивающихся рынках — Лагард
20:41   14 Июня 2018
Россия
66

Очередной фэйк: эксперт прокомментировал сообщения об «индийском гвозде в гробу Су-57»

Очередной фэйк: эксперт прокомментировал сообщения об «индийском гвозде в гробу Су-57»

Некоторые российские СМИ перепечатали новость о том, что индийская Организация оборонных исследований и разработок «вбила последний гвоздь в гроб» российского истребителя Су-57. Военный эксперт Алексей Леонков считает это информационным «вбросом».

Как сообщило индийское издание The Economic Times со ссылкой на собственные источники, в индийском госоргане заявили, что вот-вот получат все уникальные технологии, которые требуются для создания собственного истребителя пятого поколения. Поэтому, сообщило издание, Индия якобы намерена отказаться от закупки российского  самолета.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил Федеральному агентству новостей, что, по его мнению, данная информация не соответствуют действительности. По словам Леонкова, нельзя судить о самолете, технические характеристики которого до конца не известны, и он еще только проходит войсковые испытания.

Также эксперт усомнился в том, что Индия может отдать предпочтение американским истребителям F-22 и F-35. По его мнению, нельзя сравнивать технику, имеющую опыт эксплуатации, с той, что только начала испытываться. К тому же F-22 — «белый слон», является самым дорогостоящим истребителем в мире, что играет не в его пользу. F-35 — более дешевый вариант, но уже прославился постоянными техническими сбоями, и его приходится постоянно дорабатывать.

«Индийцы это хорошо знают и учитывают», — резюмировал эксперт.

Поэтому Леонков предположил, что статья — сознательный информационный вброс, инициированным конкурентами России на рынке оружия Индии».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #индия #общество #вброс #су-57 #the economic times
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Гудков верит в единство оппозиции, но его перестала поддерживать даже Собчак Россия
Гудков верит в единство оппозиции, но его перестала поддерживать даже Собчак
Вернуть потерянную зимой поддержку муниципальных депутатов экс-справедливороссу не по силам. Да и не поможет она стать кандидатом в мэры Москвы.
21:06   14 Июня 2018
61
Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ Ближнее зарубежье

Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ

18:25   14 Июня 2018
5612
Пенсионный маневр защитит учителей от увольнений по возрасту Россия

Пенсионный маневр защитит учителей от увольнений по возрасту

17:43   14 Июня 2018
74
Дмитрий Гудков переоценил свой политический вес Россия

Дмитрий Гудков переоценил свой политический вес

14:43   14 Июня 2018
73
Самое читаемое
Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ

Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ

 Говорухин мог скончаться от прогрессирующей легочно-сердечной недостаточности

Говорухин мог скончаться от прогрессирующей легочно-сердечной недостаточности

 РКН напомнил об отмене развлекательных передач 22 июня

РКН напомнил об отмене развлекательных передач 22 июня

 СМИ: Трамп назвал Крым российским во время саммита G7

СМИ: Трамп назвал Крым российским во время саммита G7