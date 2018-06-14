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20:45   14 Июня 2018
Россия
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Силы Черноморского флота служат в штатном режиме - Минобороны

Силы Черноморского флота служат в штатном режиме - Минобороны

Слухи о том, что Черноморский флот привели в повышенную боеготовность из-за возможных провокаций Украины, не соответствуют истине, подчеркнули в российском военном ведомстве.

Ранее британская газета Reuters со ссылкой на якобы близкий к российским военным источник сообщила, что Минобороны РФ привело в высшую степень боеготовности флот, базирующийся в Черном море, чтобы обезопасить полуостров от возможных провокаций украинцев. Те, уточнили журналисты, могут попытаться помешать проведению чемпионата мира по футболу в России.

Оборонное ведомство опровергло эти данные. Силы Черноморского флота несут службу в штатном режиме.

В четверг, 14 июня, в Москве открылся чемпионат мира по футболу. В этот же день на столичном стадионе «Лужники» сборные России и Саудовской Аравии провели первый матч группового этапа. Россияне выиграли со счетом 5:0.

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Автор: Юлия Халус
#россия #украина #минобороны #чм-2018 #черноморский флот #чм #чм2018
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