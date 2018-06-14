Путин в перерыве первого матча ЧМ пообщался с зарубежными лидерами

Российский президент Владимир Путин в перерыве матча-открытия чемпионата мира по футболу пообщался с прибывшими в Москву гостями, в том числе с лидерами ряда стран.

Как сообщает РИА Новости, Путин в перерыве матча-открытия ЧМ «на ногах» успел переговорить с вице-премьером государственного совета Китая Сунь Чуньлань, панамским президентом Хуаном Карлосом Варелой Родригесом, молдавским лидером Игорем Додоном, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и премьер-министром Ливана Саадом Харири, а также с бывшим президентом Франции Николя Саркози.

Также отмечается, что в перерыве Путин продолжил общаться с наследным саудовским принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, с которым сидел рядом во время первого тайма.

Напомним: ранее сообщалось, что, когда российская команда на 12-й минуте игры открыла счет, забив гол Саудовской Аравии, Путин и саудовский принц обменялись рукопожатием. Закончилась первая игра домашнего чемпионата мира по футболу триумфальной победой российской сборной со счетом 5:0.