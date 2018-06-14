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20:19   14 Июня 2018
Россия
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Суд отменил оправдательный приговор карельскому историку Дмитриеву

Суд отменил оправдательный приговор карельскому историку Дмитриеву

Верховный суд Карелии отменил приговор руководителю карельского отделения общества «Мемориал», исследователю сталинских репрессий Юрию Дмитриеву, ранее оправданному по делу об изготовлении порнографии с участием несовершеннолетней пачерицы.

Как напомнила пресс-секретарь суда Юлия Ермакова, Петрозаводский городской суд 5 апреля оправдал Дмитриева по двум статьям (развратные действия в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста и использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографии). Кроме того, ему вменялось незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия — по этой статье историк был признан виновным.

Адвокат Виктор Ануфриев ранее сообщал, что следствию удалось обнаружить девять фотографий обнаженной девочки. По словам адвоката, четыре фото был сделаны, когда девочке было четыре года, еще четыре — в пять с половиной лет, последнее фото в семь лет.

По утверждению следствия, Дмитриев несколько лет фотографировал приемную дочь обнаженной для изготовления порнографии. Кроме того, незаконно хранил основную часть охотничьего ружья, в конструкции которого следователи обнаружили внесенные историком изменения.

Суд отменил оправдательный приговор карельскому историку Дмитриеву

По статье о незаконном обороте оружия или его основных частей Дмитриеву было назначено ограничение свободы на 2,5 года. По остальным он был оправдан.

Дмитриев пробыл под арестом с декабря 2016 года по январь 2018 года. После этого был отпущен под подписку о невыезде. Государственный обвинитель просил назначить ему девять лет колонии строгого режима. Обвиняемый вину не признал. Сторона защиты ранее заявляла, что отсутствие состава преступления в деле подтвердилось по результатам двух экспертиз.

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Автор: Вячеслав Каширин
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