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20:30   14 Июня 2018
Весь мир
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МВФ: Экономику США ожидают высокие темпы роста в краткосрочной перспективе

МВФ: Экономику США ожидают высокие темпы роста в краткосрочной перспективе

Этому способствуют краткосрочное бюджетное стимулирование, долгожданное восстановление частных инвестиций и благоприятные финансовые условия, объяснили в Международном валютном фонде (МВФ).

Кроме того, уточнили в учреждении, уровень безработицы в Штатах уже приблизился к тем показателям, которые не наблюдались в стране с 1960-х годов.

МВФ прогнозирует, что в этом году рост ВВП США составит 2,9%, а в следующем - 2,7%. Таких показателей удастся добиться благодаря «благоприятной внешней среде» и «широкой глобальной деятельности». Также к середине следующего года в США могут зафиксировать самый продолжительный подъем за всю историю страны.

Более того, экономисты предполагают, что краткосрочный рост американской экономики поспособствует экономическому подъему партнеров Вашингтона. Прежде всего, Канады и Мексики.

Тем не менее в среднесрочной перспективе экономику Штатов ждет «ряд уязвимостей». Так, с 2020 по 2023 год темпы роста экономики снизятся с 1,9% по 1,4%.

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Автор: Юлия Халус
#сша #экономика #мвф #новости #весь мир
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