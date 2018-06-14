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20:26   14 Июня 2018
Россия
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Пассажирам московского метро показали трансляцию матча ЧМ РФ – Саудовская Аравия

Пассажирам московского метро показали трансляцию матча ЧМ РФ – Саудовская Аравия

Жители и гости Москвы, которые в то время, как на стадионе «Лужники» проходил матч-открытие Чемпионата мира по футболу между командами России и Саудовской Аравии находились в метро, смогли увидеть прямую трансляцию.

Многие пассажиры воспользовались возможностью в пути посмотреть матч в прямом эфире и старались подойти поближе к экранам. 

К настоящему моменту игра завершилась со счетом 5:0 в пользу России.

Пассажирам московского метро показали трансляцию матча ЧМ РФ – Саудовская Аравия

Напомним: ранее сообщалось, что после первого мяча, забитого россиянами в ворота саудовской команды, присутствовавшие на игре президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд пожали друг другу руки.

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Автор: Александр Люблинский
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