«Лужники»: состоялся матч-открытие ЧМ-2018. Россия — Саудовская Аравия, счет 5:0

На столичной арене «Лужники» прошел первый матч Чемпионата мира по футболу. Сборная хозяев турнира принимала футболистов из Саудовской Аравии.

Непростая для спортсменов обеих команд встреча закончилась со счетом 5:00. Первый гол забил полузащитник ФК «Амкар» Юрий Газинский. Затем преимущество удвоил полузащитник испанского клуба «Вильяреал» Денис Черышев. Третий переправил головой в ворота саудитов нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба (в настоящее время играет в тульском «Арсенале» на правах аренды). В добавленное время Черышев сделал дубль. Уже на исходе компенсированного времени россияне пробили штрафной — 5:0.

Букмекеры оценивали шансы российской сборной на победу с коэффициентом 1,5-2%. Также в группе россиянам предстоит встретиться со сборным Египта и Уругвая. Последнюю эксперты считают фаворитом группы и сборной из сильнейших команд чемпионата.