При взрыве автомобиля в Киеве пострадали четверо детей

Четыре ребенка пострадали и были госпитализированы в Киеве в результате взрыва автомобиля на Чернобыльской улице в Святошинском районе украинской столицы.

Об этом сообщают местные СМИ, приводя данные полиции Киева. В частности, сообщается, что четверо детей возрастом от пяти до 11 лет забрались в старый автомобиль, припаркованный у одного из домов на Чернобыльской улице. В салоне автомобиля дети обнаружили некий опасный предмет, начали с ним играть, в результате прогремел взрыв.

Все находившиеся в автомобиле дети пострадали и были госпитализированы, двое из них, по оценкам медиков, получили очень тяжелые травмы.

В настоящее время на месте происшествия работают взрывотехники и следователи. По словам заместителя председателя Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина, в настоящее время рано делать выводы, в настоящее время правоохранители выясняют, что за предмет взорвался в руках у детей.