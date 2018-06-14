Мы в соц.сетях:
«Лужники»: состоялся матч-открытие ЧМ-2018. Россия — Саудовская Аравия, счет 5:0

«Лужники»: состоялся матч-открытие ЧМ-2018. Россия — Саудовская Аравия, счет 5:0

 Оренбургский министр арестован в связи с делом о  хищении 100 миллионов

Оренбургский министр арестован в связи с делом о  хищении 100 миллионов
При взрыве автомобиля в Киеве пострадали четверо детей

При взрыве автомобиля в Киеве пострадали четверо детей

 Украинский чиновник заявил, что Крым для его страны всегда был «чужим»

Украинский чиновник заявил, что Крым для его страны всегда был «чужим»
Рябков обсудил с японским послом проблему нераспространения вооружений

Рябков обсудил с японским послом проблему нераспространения вооружений

 Число погибших в Никарагуа во время акций протеста достигло 154 человек

Число погибших в Никарагуа во время акций протеста достигло 154 человек
«Лужники»: состоялся матч-открытие ЧМ-2018. Россия — Саудовская Аравия, счет 5:0

«Лужники»: состоялся матч-открытие ЧМ-2018. Россия — Саудовская Аравия, счет 5:0

 Оренбургский министр арестован в связи с делом о  хищении 100 миллионов

Оренбургский министр арестован в связи с делом о  хищении 100 миллионов
При взрыве автомобиля в Киеве пострадали четверо детей

При взрыве автомобиля в Киеве пострадали четверо детей

 Украинский чиновник заявил, что Крым для его страны всегда был «чужим»

Украинский чиновник заявил, что Крым для его страны всегда был «чужим»
Рябков обсудил с японским послом проблему нераспространения вооружений

Рябков обсудил с японским послом проблему нераспространения вооружений

 Число погибших в Никарагуа во время акций протеста достигло 154 человек

Число погибших в Никарагуа во время акций протеста достигло 154 человек
16:47   14 Июня 2018
Весь мир
38

Число погибших в Никарагуа во время акций протеста достигло 154 человек

Число погибших в Никарагуа во время акций протеста достигло 154 человек

Протесты в Никарагуа унесли жизни 154 человек.

Об увеличении числа жертв сообщает Никарагуанский центр по правам человека.

В список ведомства входят лишь те, чья смерть уже зафиксирована и подтверждена. Однако общее число скорее всего будет увеличиваться, поскольку существует множество свидетельств о других убитых и пропавших без вести во время акций, передает портал Caraota Digital.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что во время митингов погибли 146 человек.

Волна протестов обрушилась на правительство Никарагуа из-за  реформы об  увеличении суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды соцстрахования. Глава государства Даниэль Ортега отменил действие закона, но беспорядки продолжаются.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#политика #чп #общество #весь мир #никарагуа
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ Ближнее зарубежье
Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ
Десятки тысяч «агентов Путина» уже прибыли в Россию и скоро вернутся домой. И эти «агенты» с первого дня принялись жадно впитывать в себя ту Россию, которую им никогда не расскажут дома.
15:25   14 Июня 2018
2822
Пенсионный маневр защитит учителей от увольнений по возрасту Россия

Пенсионный маневр защитит учителей от увольнений по возрасту

14:43   14 Июня 2018
67
Дмитрий Гудков переоценил свой политический вес Россия

Дмитрий Гудков переоценил свой политический вес

11:43   14 Июня 2018
71
Зампред комитета ГД по обороне: Россия и без Турции справится с созданием ЗРК С-500 Россия

Зампред комитета ГД по обороне: Россия и без Турции справится с созданием ЗРК С-500

9:28   14 Июня 2018
164
Самое читаемое
Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ

Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ

 Говорухин мог скончаться от прогрессирующей легочно-сердечной недостаточности

Говорухин мог скончаться от прогрессирующей легочно-сердечной недостаточности

 РКН напомнил об отмене развлекательных передач 22 июня

РКН напомнил об отмене развлекательных передач 22 июня

 «Северный поток — 2» приведет к необратимым последствиям — «Нафтогаз»

«Северный поток — 2» приведет к необратимым последствиям — «Нафтогаз»