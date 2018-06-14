Число погибших в Никарагуа во время акций протеста достигло 154 человек

Протесты в Никарагуа унесли жизни 154 человек.

Об увеличении числа жертв сообщает Никарагуанский центр по правам человека.

В список ведомства входят лишь те, чья смерть уже зафиксирована и подтверждена. Однако общее число скорее всего будет увеличиваться, поскольку существует множество свидетельств о других убитых и пропавших без вести во время акций, передает портал Caraota Digital.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что во время митингов погибли 146 человек.

Волна протестов обрушилась на правительство Никарагуа из-за реформы об увеличении суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды соцстрахования. Глава государства Даниэль Ортега отменил действие закона, но беспорядки продолжаются.