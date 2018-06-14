Лидер Китая поздравил США с успешной встречей Трампа и Ким Чен Ына

Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ

Десятки тысяч «агентов Путина» уже прибыли в Россию и скоро вернутся домой. И эти «агенты» с первого дня принялись жадно впитывать в себя ту Россию, которую им никогда не расскажут дома.