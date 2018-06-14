Лидер Китая поздравил США с успешной встречей Трампа и Ким Чен Ына
Контакт американского лидера Дональда Трампа с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном стал важным шагом в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, считает председатель КНР.
Си Цзиньпин встретился с государственным секретарем США Майком Помпео и поздравил с проведением успешной исторической встречи Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре. По его словам, проблема Корейского полуострова — сложная и запутанная.
«Решение — постепенный и планомерный процесс», — сказал председатель КНР.
Китайская сторона надеется, что Вашингтон и Пхеньян постараются придерживаться принципа взаимоуважения. Пекин готов активно продвигать процесс мирного урегулирования проблемы Корейского полуострова, заключил Си Цзиньпин.
U.S. Secretary of State Mike Pompeo meets with Chinese President Xi Jinping at the Great Hall of the People. 美国国务卿迈克∙蓬佩奥与中国国家主席习近平在人民大会堂举行会晤。 pic.twitter.com/C6JfoVA9G1— 美国驻华使领馆 US MissionCN (@USA_China_Talk) June 14, 2018