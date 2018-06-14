Вымышленное преступление: Трамп вновь обвинил Демпартию в фабрикации «сговора с РФ»

Глава Америки Дональд Трамп в очередной раз выдвинул обвинения против демократов, которые снова попали под раздачу за фабрикацию данных.

Речь снова о вымышленном сговоре команды действующего президента США с правительством России во время предвыборной кампании 2016 года. Американский лидер объяснил подписчикам в Twitter, что Демпартии пришлось затратить огромные средства для того, чтобы выдуманное преступление обрело правдоподобные черты. Для этого демократы намерено организовали незаконную утечку закрытых материалов и поставили во главе расследования спецпрокурора Мюллера. По словам Трампа, они специально вызвали шум в прессе и подкупили лживые СМИ.