Путин и наследный принц СА после первого гола в матче-открытии ЧМ обменялись рукопожатием

Российский президент Владимир Путин и саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, присутствующие на первом матче стартовавшего в России Чемпионата мира по футболу, пожали друг другу руки после первого гола, забитого россиянами.

Российская футбольная сборная поразила ворота своих соперников – команды Саудовской Аравии – на 12-й минуте матча. Российский президент в этот момент взглянул на саудовского принца, сидевшего рядом, и с улыбкой развел руками, после чего они обменялись рукопожатием.

К настоящему моменту Россия ведет в матче с Саудовской Аравией со счетом 2:0.

Ранее президент России, выступая на открытии мундиаля заявил, что отношение к футболу в России – это любовь с первого взгляда, с первого матча, который на российской территории был сыгран в далеком 1897 году.