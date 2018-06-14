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16:18   14 Июня 2018
Россия
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Минфин не видит смысла снижать акцизы на топливо при нынешней цене нефти

Минфин не видит смысла снижать акцизы на топливо при нынешней цене нефти

При сегодняшних ценах на нефть Минфин России не видит необходимости нового снижения акцизов на нефтепродукты, о котором просят нефтяники. Об этом сообщил журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов.

По его словам цена на нефть не вырастет экстраординарно до 100 или хотя бы 90 долларов за баррель, то Минфин смысла в снижении акцизов не видит, а при сегодняшней ценовой конъюнктуре «точно никакого продолжения снижения акцизов происходить не будет».

После недавнего резкого роста цен на бензин для выравнивания ситуации власти приняли решение снизить акцизы с 1 июня на три тысячи рублей за тонну (с 11,213 тысяч рублей). По дизтопливу — на две тысячи рублей за тонну (с 7,665 тысяч рублей).

Минфин не видит смысла снижать акцизы на топливо при нынешней цене нефти

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков ранее заявлял, что российские нефтяные компании предлагали правительству продолжить снижение акцизов на топливо, но власти России пока не готовы пойти на это. Комментируя это предложение нефтекомпаний, Сазанов отметил, что сейчас от роста цен на нефть выигрывают как компании, так и бюджет РФ, а если продолжить снижать акцизы, то в проигрыше окажется только бюджет.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #минфин #бензин #общество #цена на нефть #сазанов
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