ЦБ обязал банки с 1 июля отчитываться о результатах кибератак

С помощью этих данных регулятор сможет оценить, насколько добросовестно операторы исполняют обязанности по возмещению потерь клиентам.

До сих пор информировать Банк России о результатах хакерских атак разрешалось добровольно. Но, начиная с 1 июля, банки обязываются всегда отчитываться о кибератаках и деньгах, которые они выплатили пострадавшим клиентам.

Кроме того, в форму отчета включили показатели по непрерывности оказания услуг по переводу денежных средств при проведении компьютерной атаки. А также исключили показатели о способах и причинах возникновения инцидентов в сфере кибербезопасности. Данные о них банки начнут передавать по факту выявления кибератак, а не раз в квартал, как раньше.