СМИ: Трамп назвал Крым российским во время саммита G7

Глава США Дональд Трамп объявил, что Крым является Россией во время саммита G7. Соответствующее заявление прозвучало на ужине с лидерами стран-участниц, сообщают дипломатические источники на условиях анонимности.

По данным информационного портала BuzzFeed, американский лидер объявил Крым российским во время встречи с лидерами «Большой семерки» на курорте Ла Мальбе в Канаде.

Он объяснил партнерам, что все крымчане говорят на русском языке, это доказывает российскую принадлежность полуострова. Президент США выразил недоумение в связи с позицией лидеров Группы семи, которые поддерживают Украину и назвал это государство самым коррумпированным в мире.

Автор статьи подчеркнул, что пока остается непонятно, пошутил ли лидер или же Вашингтон изменил линию внешней политики.

В Белом доме на данный момент не прокомментировали публикацию.