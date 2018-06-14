Дума рассмотрит законопроект об ужесточении наказания за управление судном в пьяном виде

Законопроект об ужесточении административной ответственности за управление судном в пьяном виде внесен в Госдуму. Информация об этом внесена электронную базу данных нижней палаты парламента.

Инициатива принадлежит депутату фракции КПРФ Михаилу Щапову. Он предложил внести поправки в статью 11.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях об управлении судном судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии опьянения. Предлагается установить наказание в виде лишения права управления судном на срок от полутора до двух лет. Кроме того, законопроектом предусмотрено повышение размера штрафа с 1,5 - 2 тысяч рублей до 5 тысяч рублей.

В пояснительной записке Щапов отметил, что действующие нормы позволяют лицам, управлявшим судном в состоянии опьянения уплатить административный штраф в размере 2 тысяч рублей и не нести наказание в виде лишения их права управления судном.

Там же приведены данные МЧС России, согласно которым с 2013 по 2016 годы и с января по ноябрь 2017 года было выявлено 1055 подобных административных правонарушений. За этот же период на водных объектах России произошло 54 аварии с маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, которыми управляли лица, находящимися в состоянии опьянения. В этих авариях погибло 52 человека.

В минувший понедельник на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района города Волгоград баржа столкнулась с катамараном. На борту маломерного судна находились 16 человек, 11 из которых погибли.