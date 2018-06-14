Три российские субмарины вошли в рейтинг самых опасных подлодок мира
Американский журнал The National Interest составил рейтинг самых смертоносных подводных лодок в мире. Издание включило в список субмарины, стоящие на вооружении, либо которые поступят в эксплуатацию в скором времени.
Авторы статьи включили в список три российские подлодки. АПЛ четвертого поколения проекта 955 «Борей», вооруженную 16 баллистическими ракетами «Булава», атомную подводную лодку проекта 667БДРМ «Дельфин», оснащенную 16 жидкостными трехступенчатыми ракетами «Синева», и многоцелевую субмарину проекта 885 «Ясень», вооруженную 32 крылатыми ракетами «Калибр». В пятерку рейтинга также включили американские подлодки «Огайо» и «Колумбия».
«Атомные подводные лодки с ядерными ракетами — самое смертоносное оружие, которое когда-либо изобретало человечество», — отметили авторы статьи.
While they have thankfully never been used during a shooting war, nuclear-powered submarines carrying nuclear-tipped missiles are the most deadly weapons mankind has ever devised. https://t.co/kcdXnmA1Vy— National Interest (@TheNatlInterest) June 14, 2018