Три российские субмарины вошли в рейтинг самых опасных подлодок мира

Американский журнал The National Interest составил рейтинг самых смертоносных подводных лодок в мире. Издание включило в список субмарины, стоящие на вооружении, либо которые поступят в эксплуатацию в скором времени.

Авторы статьи включили в список три российские подлодки. АПЛ четвертого поколения проекта 955 «Борей», вооруженную 16 баллистическими ракетами «Булава», атомную подводную лодку проекта 667БДРМ «Дельфин», оснащенную 16 жидкостными трехступенчатыми ракетами «Синева», и многоцелевую субмарину проекта 885 «Ясень», вооруженную 32 крылатыми ракетами «Калибр». В пятерку рейтинга также включили американские подлодки «Огайо» и «Колумбия».

«Атомные подводные лодки с ядерными ракетами — самое смертоносное оружие, которое когда-либо изобретало человечество», — отметили авторы статьи.