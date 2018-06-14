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«Лужники»: состоялся матч-открытие ЧМ-2018. Россия — Саудовская Аравия, счет 5:0

«Лужники»: состоялся матч-открытие ЧМ-2018. Россия — Саудовская Аравия, счет 5:0

 Оренбургский министр арестован в связи с делом о  хищении 100 миллионов

Оренбургский министр арестован в связи с делом о  хищении 100 миллионов
При взрыве автомобиля в Киеве пострадали четверо детей

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15:53   14 Июня 2018
Весь мир
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Страны ЕС единогласно одобрили введение пошлин против США — СМИ

Страны ЕС единогласно одобрили введение пошлин против США — СМИ

Теперь инициативу должен одобрить Европарламент, который в следующий раз соберется 20 июня, пишет в четверг Reuters.

США 23 марта ввели импортные пошлины на сталь (10%) и алюминий (25%) против всех стран, которые поставляют такую продукцию американцам. Тем не менее странам Евросоюза, Мексике, Канаде, Аргентине, Бразилии, Австралии и Республике Корея Вашингтон дал отсрочку до 1 июня.

ЕС после оглашения соответствующего решения заявил, что ответит Штатам аналогичным образом и введет пошлины с начала июля. Более того, европейцы инициировали разбирательство во Всемирной Торговой Организации (ВТО).

Некоторые другие страны также пригрозили США ответом. К примеру, Мексика ввела ответные пошлины против американских товаров. В частности, на свинину, виски и овощи. А Турция заявила, что работает над процессом начала антидемпинговых расследований в отношении американских компаний.

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Автор: Юлия Халус
#ес #сша #экономика #новости #весь мир #пошлины
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