Страны ЕС единогласно одобрили введение пошлин против США — СМИ

Теперь инициативу должен одобрить Европарламент, который в следующий раз соберется 20 июня, пишет в четверг Reuters.

США 23 марта ввели импортные пошлины на сталь (10%) и алюминий (25%) против всех стран, которые поставляют такую продукцию американцам. Тем не менее странам Евросоюза, Мексике, Канаде, Аргентине, Бразилии, Австралии и Республике Корея Вашингтон дал отсрочку до 1 июня.

ЕС после оглашения соответствующего решения заявил, что ответит Штатам аналогичным образом и введет пошлины с начала июля. Более того, европейцы инициировали разбирательство во Всемирной Торговой Организации (ВТО).

Некоторые другие страны также пригрозили США ответом. К примеру, Мексика ввела ответные пошлины против американских товаров. В частности, на свинину, виски и овощи. А Турция заявила, что работает над процессом начала антидемпинговых расследований в отношении американских компаний.