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15:39   14 Июня 2018
Россия
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Гудков озвучил неверные данные о работе наблюдателей от оппозиции на выборах-2018

Гудков озвучил неверные данные о работе наблюдателей от оппозиции на выборах-2018

Бывший депутат Госдумы от партии «Гражданская инициатива» Дмитрий Гудков — в этом году намерен баллотироваться в мэры Москвы — выступая перед единомышленниками, явно запутался в показаниях, говоря о работе наблюдателей от оппозиционных партий на президентских выборах.

По словам претендента на пост столичного мэра, оппозиция направила в избирательные участки свыше четырех тысяч наблюдателей. С его слов, они «по сути, закрыли всю Москву». Как пишет Федеральное агентство новостей, приведенные Гудковым цифры заметно меньше тех, что огласил ранее региональный координатор движения в защиту прав избирателей «Голос» Виталий Аверин.

По данным «Голоса», общее число наблюдателей на выборах достигало полумиллиона человек. Только от штаба Владимира Путина было выдвинуто более 100 тысяч наблюдателей. В свете таких масштабов, заявление Гудкова о том, что оппозиционеры «закрыли всю Москву», представляются не вполне реалистичными.

Была в речи Гудкова еще одна нестыковка, касающейся муниципальных выборов. Он заявил, что «Гражданская инициатива» имеет 267 дружественных депутатов, которых партия продвинула в муниципальные советы, и которые «на выборах всегда поддержат оппозицию». При этом известно, что в Горизбирком «Гражданская инициатива» планирует сдать всего 116 депутатских подписей, то есть менее половины от заявленного Гудковым числа сторонников. Это означает, что большинство депутатов столичных МО, прошедших в советы округов от оппозиции, предпочла не поддерживать кандидата от «Гражданской инициативы» в мэры, а выбрала других кандидатов. 

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #выборы #политика #гудков #гражданская инициатива
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