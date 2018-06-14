Британия не выпустила свыше 1200 болельщиков на Чемпионат мира в Россию

Министерство внутренних дел Великобритании запретило 1312 болельщикам отправиться в Россию на Чемпионат мира по футболу.

По данным Independent, указ о запрете на выезд обоснован тем, что большинство из указанных в нем лиц были замешаны в беспорядках и хулиганстве. Около 1254 британцев были вынуждены сдать загранпаспорта.

При нарушении указа болельщиков подвергнут уголовному преследованию, предупредили в ведомстве.

Ожидается, что мундиаль в России посетят около 10 тысяч англичан.