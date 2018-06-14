Украинский чиновник заявил, что Крым для его страны всегда был «чужим»

Глава Закарпатской области Украины Геннадий Москаль заявил, что полуостров Крым всегда был для Украины чужим и являлся некой офшорной зоной, где олигархи и все, «кто имеет деньги», отмывали награбленное.

Такое мнение Москаль высказал в интервью «Обозревателю», отметив также, что жители Украины и властьимущие вспоминали о Крыме в летние месяцы, а с 1 сентября забывали про него опять.

«Верховная Рада кричала, что землю незаконно скупают, дома строят, но ни одна проверка ничего не находила», - отметил политик, добавив также; - «Когда я там работал, было около десяти проверок Генпрокуратуры без результатов».

Напомним: ранее журналист с Украины Юрий Ткачев сравнил возможности по содержанию Крыма, имеющиеся у Москвы и у Киева и признал, что, по данному критерию Украина не может признать полуостров «своим», так как Россия может себе позволить потратить на него в разы больше.