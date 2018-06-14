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16:14   14 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Украинский чиновник заявил, что Крым для его страны всегда был «чужим»

Украинский чиновник заявил, что Крым для его страны всегда был «чужим»

Глава Закарпатской области Украины Геннадий Москаль заявил, что полуостров Крым всегда был для Украины чужим и являлся некой офшорной зоной, где олигархи и все, «кто имеет деньги», отмывали награбленное.

Такое мнение Москаль высказал в интервью «Обозревателю», отметив также, что жители Украины и властьимущие вспоминали о Крыме в летние месяцы, а с 1 сентября забывали про него опять.

«Верховная Рада кричала, что землю незаконно скупают, дома строят, но ни одна проверка ничего не находила», - отметил политик, добавив также; - «Когда я там работал, было около десяти проверок Генпрокуратуры без результатов».

Украинский чиновник заявил, что Крым для его страны всегда был «чужим»

Напомним: ранее журналист с Украины Юрий Ткачев сравнил возможности по содержанию Крыма, имеющиеся у Москвы и у Киева и признал, что, по данному критерию Украина не может признать полуостров «своим», так как Россия может себе позволить потратить на него в разы больше.

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Автор: Александр Люблинский
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