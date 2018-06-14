Мы в соц.сетях:
ЧМ-2018: Первый гол турнира забили россияне

ЧМ-2018: Первый гол турнира забили россияне

 Путин заявил, что отношение России к футболу – это «любовь с первого взгляда»

Путин заявил, что отношение России к футболу – это «любовь с первого взгляда»
Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ

Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ

 Бахтадзе предложили на пост премьера Грузии

Бахтадзе предложили на пост премьера Грузии
ЕП призвал ЕС продлить санкции против России

ЕП призвал ЕС продлить санкции против России

 Эксперт: Африка предпочитает сотрудничать с Россией и избегает помощи США

Эксперт: Африка предпочитает сотрудничать с Россией и избегает помощи США

ЧМ-2018: Первый гол турнира забили россияне

ЧМ-2018: Первый гол турнира забили россияне

 Путин заявил, что отношение России к футболу – это «любовь с первого взгляда»

Путин заявил, что отношение России к футболу – это «любовь с первого взгляда»
Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ

Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ

 Бахтадзе предложили на пост премьера Грузии

Бахтадзе предложили на пост премьера Грузии
ЕП призвал ЕС продлить санкции против России

ЕП призвал ЕС продлить санкции против России

 Эксперт: Африка предпочитает сотрудничать с Россией и избегает помощи США

Эксперт: Африка предпочитает сотрудничать с Россией и избегает помощи США

15:25   14 Июня 2018
Россия
56

Путин заявил, что отношение России к футболу – это «любовь с первого взгляда»

Путин заявил, что отношение России к футболу – это «любовь с первого взгляда»

Президент России Владимир Путин, открывая домашний Чемпионат мира по футболу, поприветствовал гостей стадиона «Лужники» и поздравил всех с началом главного футбольного события планеты.

Также российский лидер отметил, что это грандиозное мероприятие впервые проходит на территории нашей страны.

Говоря об отношении в России к этому зрелищному виду спорта, Путин заявил:

«Это любовь с первого взгляда. С первого сыгранного матча, прошедшего в 1897 году».

Напомним: Чемпионат мира по футболу будет проходить в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля включительно. Матч-открытие проходит на московском стадионе «Лужники», на поле встретились сборные команды России и Саудовской Аравии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #футбол #спорт #чм-2018 #общество #чм #чемпионат мира по футболу #любовь с первого взгляда #чм2018 #открытие чм
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ Ближнее зарубежье
Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ
Десятки тысяч «агентов Путина» уже прибыли в Россию и скоро вернутся домой. И эти «агенты» с первого дня принялись жадно впитывать в себя ту Россию, которую им никогда не расскажут дома.
15:25   14 Июня 2018
53
Пенсионный маневр защитит учителей от увольнений по возрасту Россия

Пенсионный маневр защитит учителей от увольнений по возрасту

14:43   14 Июня 2018
60
Дмитрий Гудков переоценил свой политический вес Россия

Дмитрий Гудков переоценил свой политический вес

11:43   14 Июня 2018
63
Зампред комитета ГД по обороне: Россия и без Турции справится с созданием ЗРК С-500 Россия

Зампред комитета ГД по обороне: Россия и без Турции справится с созданием ЗРК С-500

9:28   14 Июня 2018
81
Самое читаемое
РКН напомнил об отмене развлекательных передач 22 июня

РКН напомнил об отмене развлекательных передач 22 июня

 Скончался Станислав Говорухин

Скончался Станислав Говорухин

 «Северный поток — 2» приведет к необратимым последствиям — «Нафтогаз»

«Северный поток — 2» приведет к необратимым последствиям — «Нафтогаз»

 Говорухин мог скончаться от прогрессирующей легочно-сердечной недостаточности

Говорухин мог скончаться от прогрессирующей легочно-сердечной недостаточности