Путин заявил, что отношение России к футболу – это «любовь с первого взгляда»

Президент России Владимир Путин, открывая домашний Чемпионат мира по футболу, поприветствовал гостей стадиона «Лужники» и поздравил всех с началом главного футбольного события планеты.

Также российский лидер отметил, что это грандиозное мероприятие впервые проходит на территории нашей страны.

Говоря об отношении в России к этому зрелищному виду спорта, Путин заявил:

«Это любовь с первого взгляда. С первого сыгранного матча, прошедшего в 1897 году».

Напомним: Чемпионат мира по футболу будет проходить в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля включительно. Матч-открытие проходит на московском стадионе «Лужники», на поле встретились сборные команды России и Саудовской Аравии.