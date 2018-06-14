Суд продлил арест обвиняемому в подкупе депутату Нижегородской области

Депутат Александр Бочкарев будет отбывать домашний арест до 19 августа, по решению суда задержание обвиняемого в подкупе политика продлено, сообщает пресс-служба Нижегородского областного суда.

Московский районный суд Нижнего Новгорода вынес положительно решение на ходатайство следствия и продлил задержание политика, которого обвиняют в коммерческом подкупе. По данным следствия, Бочкарев принял пять миллионов рублей за за включение Дмитрия Дзепы в список кандидатов в депутаты Гордумы Нижнего Новгорода.

Напомним, суд неоднократно продлевал арест бизнесмена, общий срок его домашнего ареста достиг восьми месяцев и 29 дней.

Прокуратура требует, чтобы Бочкарева лишили статуса депутата, так как он нарушил закон и замешен в коррупции.