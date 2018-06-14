Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ

Десятки тысяч «агентов Путина» уже прибыли в Россию и скоро вернутся домой. И эти «агенты» с первого дня принялись жадно впитывать в себя ту Россию, которую им никогда не расскажут дома.

И именно эти люди станут добровольными послами России, вернее «агентами Путина». В общем, кто к какой терминологии больше привык. Меня удивляет, что некоторые россияне до сих пор задаются вопросом, зачем стране сегодня нужен этот самый Чемпионат мира? Ведь страна фактически сегодня находится в окружении врагов и проблем, а значит, потраченные на спортивный праздник деньги, можно было бы использовать с большей пользой. Я не соглашусь. Думаю, что если мои оппоненты, как я сегодня, выйдут на центральные улицы Москвы, Санкт-Петербурга и других принимающих городов России, то озвученный выше вопрос отпадет. Попробую пояснить, что я имею в виду...

«Железный занавес» должен быть разрушен

Знаете, почему мой «родной» официальный Киев сегодня упорно пытается разрушить все горизонтальные связи между народами Украины и России? Причем, его не смущают даже миллиарды долларов с этим связанных ежегодных экономических потерь. Он на все готов идти, лишь бы раз и навсегда поставить на российско-украинской границе железный занавес и никогда его больше не открывать.

Нынешние украинские власти боятся, что народ узнает правду. А узнав, перестанет слушать ее оголтелую пропаганду.

И очень похожая ситуация, пусть и не такая запущенная, как на Украине сегодня присутствует во многих странах мира. Россией пугают, Россию демонизируют, местные элиты, паразитирующие на русофобии. Они пытаются заключить ее за создаваемый искусственно информационный занавес, откуда она должна как можно дольше выглядеть страшным и отвратительным Мордором.

И лучший способ его разрушить - прямое общение людей. Не официальных делегаций или специально отобранных групп, а обычных простых людей, которые, например, приехали посмотреть футбол.

Представляете, никого не нужно приглашать, убеждать, просить. Наоборот, люди сами едут в Россию. Едут и смотрят, общаются, впитывают правду о стране и ее народе.

Вавилонское столпотворение в Москве

Сегодня, прогуливаясь по улицам Москвы, я наблюдал, как сотни туристов из разных стран с восхищением и с широко раскрытыми глазами смотрели на нависавшую над ними русскую столицу. Иногда они подходили к снующим мимо местным жителям, что-то спрашивали у них, получали ответ, фотографировались, улыбались и, пожав друг другу руки, расходились в разные стороны.

Вот, паренек-студент едет в метро и между делом помог каким-то постоянно улыбающимся иностранцам поставить на их смартфон программу переводчик. И как положено по итогу было общее селфи. Думаю, они получили отличное первое впечатление о стране, в которую они прибыли буквально несколько часов назад.

Бразильцы, шведы, аргентинцы, венесуэльцы, итальянцы, перуанцы, швейцарцы, австрийцы, немцы, мексиканцы. Это только те, кого я идентифицировал по флагам, за те две минуты во время которых я прошел мимо храма (Василия Блаженного) в сторону парка.

Вот бразильские парни попросили красивую девушку сфотографировать их на фоне храма-красавца. А через минуту их всех вместе улыбающихся зафоткал какой-то случайный прохожий. И у этих день удался.

А вот, самый маленький болельщик, которому в лучшем случае год, с широко раскрытыми глазами смотрит на все это многоголовое и пестрое человеческое море. Он удобно расположился в тени бразильского флага в специальном кресле за отцовской спиной и пытается понять своим еще неокрепшим умом, куда это его привезли. Ведь еще вчера все было так удобно, понятно и ...скучно. Для него это первый мундиаль и очень похоже, что не последний.

Чуть дальше группа болельщиков на входе в парк «Зарядье» жонглирует мячом. Участвуют в этом гости из разных стран и даже континентов. Им не нужны слова, для них все понятно и просто: вот мяч, и он не должен упасть. А вокруг собрались разноязыкие «эксперты», которые дружно поддерживают тех, кто смог выдать особо красивый пас парню напротив.

Сегодня Красная площадь и прилегающие к ней улицы превратились в настоящее «вавилонское столпотворение». Да именно так, только с той разницей, что все друг другу улыбаются, понимают, и зачастую им для этого даже не нужно слов.

И это как раз то, на что ушли миллиарды долларов. Они потрачены не напрасно и обязательно вернутся. И не только в виде будущих туристических потоков. Уверен, что те десятки тысяч болельщиков, которые сегодня прибыли в Россию на праздник футбола, увезут отсюда частицу русской души. Той души, которая способна понять всех и каждого. Они вернутся домой и расскажут то, что видели собственными глазами, всем друзьям и знакомым, об улыбчивых и красивых девушках, об отзывчивых студентах, о том, как им было хорошо в России. И вслед за ними приедут новые десятки и сотни тысяч человек, которые поедут по проторенному пути и захотят все увидеть своими собственными глазами. И всем этим людям уже вряд ли можно будет бездоказательно рассказывать о «русском следе» в Солсбери, или ином страшном преступлении, якобы совершенном Россией.

И главное теперь, чтобы этот праздник, никто нам всем не испортил.

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