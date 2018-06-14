Минфин не ограничит действие льгот для нефтеперерабатывающих заводов

Ведомство уже определило схему применения обратного акциза на нефть. Вероятнее всего, тот будет бессрочным, рассказал директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

Он уточнил, что основные параметры налогового маневра в нефтяной отрасли: размер налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и акцизов на топливо - сформируют на следующей неделе. В то же время ограничивать срок действия обратного акциза* на нефть для нефтеперерабатывающих заводов не планируется.

Кроме того, рассказал Сазанов, Минфин и Минэнерго уже договорились о сроках проведения налогового маневра. Экспортную пошлину обнулят, а налог на добычу полезных ископаемых повысят постепенно в течение шести лет - с 2019 по 2024 год.

* Обратный акциз - выплата определенной компенсации нефтеперерабатывающему заводу из уплаченного им акциза за каждую тонну переработанной нефти, если после модернизации завод увеличивает выход светлых нефтепродуктов.