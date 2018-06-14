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15:37   14 Июня 2018
Россия
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Минфин не ограничит действие льгот для нефтеперерабатывающих заводов

Минфин не ограничит действие льгот для нефтеперерабатывающих заводов

Ведомство уже определило схему применения обратного акциза на нефть. Вероятнее всего, тот будет бессрочным, рассказал директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

Он уточнил, что основные параметры налогового маневра в нефтяной отрасли: размер налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и акцизов на топливо - сформируют на следующей неделе. В то же время ограничивать срок действия обратного акциза* на нефть для нефтеперерабатывающих заводов не планируется.

Кроме того, рассказал Сазанов, Минфин и Минэнерго уже договорились о сроках проведения налогового маневра. Экспортную пошлину обнулят, а налог на добычу полезных ископаемых повысят постепенно в течение шести лет - с 2019 по 2024 год.

* Обратный акциз - выплата определенной компенсации нефтеперерабатывающему заводу из уплаченного им акциза за каждую тонну переработанной нефти, если после модернизации завод увеличивает выход светлых нефтепродуктов.

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Автор: Юлия Халус
#россия #экономика #нефть #минфин #новости #обратный акциз
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