Бахтадзе предложили на пост премьера Грузии
За кандидатуру и.о. министра финансов Грузии Мамука Бахтадзе проголосовало парламентское большинство. Об этом сообщил их лидер Арчил Талаквадзе.
Экс-премьер Грузии Георгий Квирикашвили ушел в отставку из-за разногласий с главой правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили. Президенту необходимо предоставить нового кандидата на должность премьер-министра.
Далее кандидат формирует состав Кабмина. После правительство решает вопрос о вотуме доверия.
Грузинские СМИ сообщают, что Бахтадзе является хорошим другом Уты Иванишвили, который — старший сын председателя партии Бидзины Иванишвили. Пост главы минфина Бахтадзе занял в 2017 году.