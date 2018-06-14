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15:03   14 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Бахтадзе предложили на пост премьера Грузии

Бахтадзе предложили на пост премьера Грузии

За кандидатуру и.о. министра финансов Грузии Мамука Бахтадзе проголосовало парламентское большинство. Об этом сообщил их лидер Арчил Талаквадзе.

Экс-премьер Грузии Георгий Квирикашвили ушел в отставку из-за разногласий с главой правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили. Президенту необходимо предоставить нового кандидата на должность премьер-министра.

Далее кандидат формирует состав Кабмина. После правительство решает вопрос о вотуме доверия.

Грузинские СМИ сообщают, что Бахтадзе является хорошим другом Уты Иванишвили, который — старший сын председателя партии Бидзины Иванишвили. Пост главы минфина Бахтадзе занял в 2017 году.

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Автор: Павел Никифоров
#политика #грузия #весь мир #бахтадзе #премьер министр грузии
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