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14:55   14 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Порошенко: Четыре года назад в ВСУ даже не было аптечек

Порошенко: Четыре года назад в ВСУ даже не было аптечек

Перечисляя свои главные достижения на посту президента Украины в последние годы Петр Порошенко, заявил, что еще четыре года назад в армии страны не было аптечек, а теперь 93 процента военнослужащих возвращаются в строй после получения медпомощи. Его слова приводит пресс-служба президента.

«Жизнь украинских воинов зависела от того, доставят кровоостанавливающие средства волонтеры или не доставят. Не было самых простых средств, сказал Порошенко. — Украина заплатила высокую цену за то, что в предыдущие годы разрушалась армия и военная медицина».

По словам президента, сейчас до 93% раненых военнослужащих после получения медицинской помощи возвращаются в строй.

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Автор: Вячеслав Каширин
#порошенко #украина #всу #политика #ближнее зарубежье
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