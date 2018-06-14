Страна потеряла хорошего человека: россияне простились с Говорухиным

Фильмы актера, режиссера, сценариста, депутата Государственной думы Станислава Говорухина, скончавшегося в четверг, 14 июля, вошли в золотой фонд отечественного кино. Вклад Говорухина в культуру невозможно переоценить. Кинорежиссер до последних дней оставался принципиальным и честным — в искусстве и в жизни.

По предварительной информации, причиной смерти могла стать прогрессирующая легочно-сердечная недостаточность. Председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что глава думского комитета по культуре скончался в клиническом санатории «Барвиха» после продолжительной болезни. Депутаты почтили минутой молчания память режиссера.

#Заседание: В Государственной Думе почтили минутой молчания память Станислава Говорухина. "После тяжелой, продолжительной болезни скончался наш коллега Станислав Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила", - сказал Вячеслав Володин — Государственная Дума (@dumagovru) June 14, 2018

Россияне попрощаются со Станиславом Говорухиным в субботу, 16 июня, в девять утра по московскому времени в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя. Церемония продлится до часу дня. Говорухина похоронят в Москве на Новодевичьем кладбище. Российский лидер Владимир Путин сказал, что Говорухин — уважаемый общественный деятель, который всегда активно участвовал в жизни страны.

Скончался режиссёр Станислав Говорухин. Соболезнования Президента https://t.co/tJADNe11OD — Президент России (@KremlinRussia) June 14, 2018

Пользователи социальной сети Twitter считают, что творчество Говорухина сильно повлияло на умы россиян. Целые поколения избирали героев картин режиссера в качестве нравственных ориентиров. Говорухин затрагивал животрепещущие темы и посвятил жизнь служению отечественной культуре.

Умер Станислав Говорухин. Светлая память... pic.twitter.com/0XQFQwRhPb — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) June 14, 2018

Скончался Станислав Говорухин. Это очень трудно принять. Казалось, он всегда будет среди нас - со своей неизменной трубкой, со своим спокойным, пристальным, вдумчивым взглядом. Глубокие соболезнования родным и близким. Мы будем всегда помнить о нем. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 14, 2018

Станислав Говорухин: «Проблема культуры - это проблема духовности». Ушел большой Мастер, он был не просто выдающимся режиссером. Он был режиссером эпохи, в которую мы живем... Светлая память! pic.twitter.com/Dw3bkxNOdS — Ирина Казначеева (@IKaznacheeva) June 14, 2018

Сегодня умер Станислав Сергеевич Говорухин.Казалось совсем недавно мы праздновали его восьмидесятилетие...(на втором снимке) Слава,...он не любил,когда друзья называли его по-имени отчеству,тем более женщины-Слава! Покойся с миром...https://t.co/ruNL6B77EG pic.twitter.com/xk7TVqdomP — Александр Буйнов (@anbuinov) June 14, 2018

Умер Говорухин..Вряд ли найдется человек в нашей стране,который не видел его фильмы. Начиная с"Вертикали",благодаря которой все увидели Высоцкого, и до "Ворошиловского стрелка".А "Место встречи..." знают практически наизусть.Выдающийся режиссер,сценарист,личность.Светлая память.. — Сергей Безруков (@s_bezrukov) June 14, 2018