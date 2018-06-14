Страна потеряла хорошего человека: россияне простились с Говорухиным
Фильмы актера, режиссера, сценариста, депутата Государственной думы Станислава Говорухина, скончавшегося в четверг, 14 июля, вошли в золотой фонд отечественного кино. Вклад Говорухина в культуру невозможно переоценить. Кинорежиссер до последних дней оставался принципиальным и честным — в искусстве и в жизни.
По предварительной информации, причиной смерти могла стать прогрессирующая легочно-сердечная недостаточность. Председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что глава думского комитета по культуре скончался в клиническом санатории «Барвиха» после продолжительной болезни. Депутаты почтили минутой молчания память режиссера.
#Заседание: В Государственной Думе почтили минутой молчания память Станислава Говорухина. "После тяжелой, продолжительной болезни скончался наш коллега Станислав Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила", - сказал Вячеслав Володин— Государственная Дума (@dumagovru) June 14, 2018
Россияне попрощаются со Станиславом Говорухиным в субботу, 16 июня, в девять утра по московскому времени в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя. Церемония продлится до часу дня. Говорухина похоронят в Москве на Новодевичьем кладбище. Российский лидер Владимир Путин сказал, что Говорухин — уважаемый общественный деятель, который всегда активно участвовал в жизни страны.
Скончался режиссёр Станислав Говорухин. Соболезнования Президента https://t.co/tJADNe11OD— Президент России (@KremlinRussia) June 14, 2018
Пользователи социальной сети Twitter считают, что творчество Говорухина сильно повлияло на умы россиян. Целые поколения избирали героев картин режиссера в качестве нравственных ориентиров. Говорухин затрагивал животрепещущие темы и посвятил жизнь служению отечественной культуре.
Умер Станислав Говорухин. Светлая память... pic.twitter.com/0XQFQwRhPb— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) June 14, 2018
Скончался Станислав Говорухин. Это очень трудно принять. Казалось, он всегда будет среди нас - со своей неизменной трубкой, со своим спокойным, пристальным, вдумчивым взглядом. Глубокие соболезнования родным и близким. Мы будем всегда помнить о нем.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 14, 2018
Станислав Сергеевич ушёл... ???? https://t.co/TTmoxkNnrI pic.twitter.com/nYtjpJzz44— Алексей Венедиктов (@aavst) June 14, 2018
Станислав Говорухин: «Проблема культуры - это проблема духовности». Ушел большой Мастер, он был не просто выдающимся режиссером. Он был режиссером эпохи, в которую мы живем... Светлая память! pic.twitter.com/Dw3bkxNOdS— Ирина Казначеева (@IKaznacheeva) June 14, 2018
Сегодня умер Станислав Сергеевич Говорухин.Казалось совсем недавно мы праздновали его восьмидесятилетие...(на втором снимке) Слава,...он не любил,когда друзья называли его по-имени отчеству,тем более женщины-Слава! Покойся с миром...https://t.co/ruNL6B77EG pic.twitter.com/xk7TVqdomP— Александр Буйнов (@anbuinov) June 14, 2018
Умер Говорухин..Вряд ли найдется человек в нашей стране,который не видел его фильмы. Начиная с"Вертикали",благодаря которой все увидели Высоцкого, и до "Ворошиловского стрелка".А "Место встречи..." знают практически наизусть.Выдающийся режиссер,сценарист,личность.Светлая память..— Сергей Безруков (@s_bezrukov) June 14, 2018
Сегодня страна потеряла хорошего человека, талантливого режиссера, умного политика. Скончался Станислав Говорухин. На него интересно было смотреть, его интересно было слушать. Это очень грустно, таких людей немного. pic.twitter.com/pSM6WlNjx9— Виктор Зимин (@vmzimin) June 14, 2018