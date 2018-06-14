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15:46   14 Июня 2018
Медиа
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Страна потеряла хорошего человека: россияне простились с Говорухиным

Страна потеряла хорошего человека: россияне простились с Говорухиным

Фильмы актера, режиссера, сценариста, депутата Государственной думы Станислава Говорухина, скончавшегося в четверг, 14 июля, вошли в золотой фонд отечественного кино. Вклад Говорухина в культуру невозможно переоценить. Кинорежиссер до последних дней оставался принципиальным и честным — в искусстве и в жизни.

По предварительной информации, причиной смерти могла стать прогрессирующая легочно-сердечная недостаточность. Председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что глава думского комитета по культуре скончался в клиническом санатории «Барвиха» после продолжительной болезни. Депутаты почтили минутой молчания память режиссера. 

 

Россияне попрощаются со Станиславом Говорухиным в субботу, 16 июня, в девять утра по московскому времени в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя. Церемония продлится до часу дня. Говорухина похоронят в Москве на Новодевичьем кладбище. Российский лидер Владимир Путин сказал, что Говорухин — уважаемый общественный деятель, который всегда активно участвовал в жизни страны.

 

Страна потеряла хорошего человека: россияне простились с Говорухиным

Пользователи социальной сети Twitter считают, что творчество Говорухина сильно повлияло на умы россиян. Целые поколения избирали героев картин режиссера в качестве нравственных ориентиров. Говорухин затрагивал животрепещущие темы и посвятил жизнь служению отечественной культуре.

 

 

 

 

 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #похороны #общество #говорухин
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