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17:37   14 Июня 2018
Россия
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Путин: Визит короля Саудовской Аравии придал импульс отношениям

Путин: Визит короля Саудовской Аравии придал импульс отношениям

Визит саудовского монарха Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда в Москву в октябре 2017 года придал хороший импульс развитию двусторонних отношений между Россией и Саудовской Аравией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе с принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Президент также попросил принца передать королю самые наилучшие пожелания. Он отметил, что отношения двух государств развиваются эффективно как в политике, так и в экономике. При этом глава российского государства подчеркнул, что в этих сферах еще многое можно сделать.

Наследный принц, министр обороны Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд прибыл в Москву для того, чтобы посетить матч открытия Чемпионата мира по футболу, в котором против хозяев турнира сыграет саудовская сборная. Ранее на встрече с принцем Путин в шутку сказал ему, что Россия готова к сотрудничеству во всем, «но сегодня кроме футбола».

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #политика #чм-2018 #чм 2018 #аль сауд #чм2018
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