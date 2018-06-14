Движение на двух полосах трассы «Таврида» запустят в 2018 году — Аксенов 

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что «Таврида» откроется в декабре 2018 года.

По его словам, в запуске всех участков трассы в двухполосном сообщении риска нет. Строительство дороги идет без задержек, поскольку подрядчик исправно выполняет работу и с финансированием проблем не возникает.

Аксенов пообещал, что проезд по автостраде будет бесплатным.

Автотрасса «Таврида» состоит из четырех полос, она соединяет Керчь и Симферополь с Севастополем. По плану строительства первые две полосы должны быть запущены не позднее окончания 2018 года. Полное завершение работ планируется к концу 2020 года.