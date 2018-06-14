Депутаты ГД предложили сделать бесплатные парковки для электромобилей

Законопроект по предоставлению бесплатного использования платных парковок для электромобилей сроком на десять лет внесли в Государственную думу депутаты фракции ЛДПР.

Согласно пояснительной записке, депутаты предложили предоставить владельцам электромобилей право бесплатно пользоваться платными парковками. Принятие законопроекта благоприятно скажется на развитии рынка электромобилей в РФ и поспособствует развитию соответствующей инфраструктуры.

Авторы инициативы подчеркнули, что право бесплатно пользоваться платными парковками можно установить на всех уровнях. Депутаты отметили, что введение льготы на парковку электромобилей — право, а не обязанность региона, поэтому стимулирование спроса будет зависеть от политики местных властей.