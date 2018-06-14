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14:39   14 Июня 2018
Россия
52

Депутаты ГД предложили сделать бесплатные парковки для электромобилей

Депутаты ГД предложили сделать бесплатные парковки для электромобилей

Законопроект по предоставлению бесплатного использования платных парковок для электромобилей сроком на десять лет внесли в Государственную думу депутаты фракции ЛДПР.

Депутаты ГД предложили сделать бесплатные парковки для электромобилей

Согласно пояснительной записке, депутаты предложили предоставить владельцам электромобилей право бесплатно пользоваться платными парковками. Принятие законопроекта благоприятно скажется на развитии рынка электромобилей в РФ и поспособствует развитию соответствующей инфраструктуры.

Депутаты ГД предложили сделать бесплатные парковки для электромобилей

Авторы инициативы подчеркнули, что право бесплатно пользоваться платными парковками можно установить на всех уровнях. Депутаты отметили, что введение льготы на парковку электромобилей — право, а не обязанность региона, поэтому стимулирование спроса будет зависеть от политики местных властей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #лдпр #электромобиль #общество #парковка #гд
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