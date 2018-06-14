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17:27   14 Июня 2018
Весь мир
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ЕП призвал ЕС продлить санкции против России

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Соответствующую резолюцию Европарламент принял на сессии во французском Страсбурге. Документ поддержали 485 человек.

Кроме того, европейские парламентарии призвали РФ освободить Олега Сенцова и еще 70 «незаконно задержанных» украинских граждан. Они сослались на открытие чемпионата мира по футболу в Москве и попросили Россию соблюдать свои внутренние и международные обязательства.

Олега Сенцова приговорили в России к 20 годам тюрьмы по обвинению в организации терактов на территории Крыма. Также к 10 годам заключения приговорили сообщника Сенцова Александра Кольченко. Еще двое фигурантов - Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев - получили по семь лет тюрьмы.

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Автор: Юлия Халус
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