ЕП призвал ЕС продлить санкции против России

Соответствующую резолюцию Европарламент принял на сессии во французском Страсбурге. Документ поддержали 485 человек.

Кроме того, европейские парламентарии призвали РФ освободить Олега Сенцова и еще 70 «незаконно задержанных» украинских граждан. Они сослались на открытие чемпионата мира по футболу в Москве и попросили Россию соблюдать свои внутренние и международные обязательства.

Олега Сенцова приговорили в России к 20 годам тюрьмы по обвинению в организации терактов на территории Крыма. Также к 10 годам заключения приговорили сообщника Сенцова Александра Кольченко. Еще двое фигурантов - Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев - получили по семь лет тюрьмы.