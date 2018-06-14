Гудков верит в единство оппозиции, но его перестала поддерживать даже Собчак

Вернуть потерянную зимой поддержку муниципальных депутатов экс-справедливороссу не по силам. Да и не поможет она стать кандидатом в мэры Москвы.

Экс-депутат Госдумы, а ныне кандидат в кандидаты мэры Москвы от партии «Гражданская инициатива», Дмитрий Гудков на встрече со сторонниками сообщил, что может «спокойно» объединиться с командой Алексея Навального или с командой «Яблока». Всего лишь публичной рисовкой «громкое заявление» считает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

«Дмитрию Гудкову надо искать союзников среди муниципальных депутатов «Единой России», - посоветовал политику Смирнов. - Только с их поддержкой он сможет преодолеть муниципальный фильтр и стать кандидатом. Потому что, даже объединившись, депутаты от «Яблока», от Яшина, от КПРФ не смогут преодолеть нормы муниципального фильтра просто по количеству районов. Гудков станет кандидатом, только если его «Единая Россия» поддержит».

По оценке отдела ЦИК КПРФ по проведению избирательных кампаний, единый кандидат от всех партий, кроме «Единой России», в Москве в теории способен заручиться поддержкой 252 муниципальных депутатов. Но количество далеко от перехода в качество. Возможность пройти муниципальный фильтр для такого единого кандидата коммунисты оценивают меньше чем в 70%.

«Проблемы вследствие жестких требований по числу (представленных -прим. ред.) муниципалитетов», - оценивают аналитики Think Tank Компартии.

Вероятность появления коалиции, выдвигающей в мэры Гудкова, аналитики КПРФ не анализировали. У Компартии свой кандидат - экс-депутат Мосгордумы Вадим Кумин. И 59 муниципальных депутатов в Москве. Для выдвиженца «Гражданская инициатива» - со знаком минус. 174 народными избранниками в столице располагает партия «Яблоко». И там еще не определились, кого пытаться выдвигать в мэры. В шорт-листе по итогам праймериз фамилии Гудкова нет.

«У «Яблока» — своя песня, - напомнил Смирнов. С ними можно было бы переговорить. Но в свое время между Гудковым и «Яблоком» был серьезный конфликт. Я не думаю, что «Яблоко» пойдет навстречу. Да и не думаю, что Гудков пойдет на переговоры. Хотя он может».

Кого отправить на выборы в столице, «Яблоко» выбирает между главой московского регионального отделения партии Сергеем Митрохиным и главой Гагаринского района Москвы Еленой Русаковой.

Персоной нон-грата Гудков для партии стал в декабре 2017 года, когда вместо Григория Явлинского в предвыборной президентской гонке поддержал «кандидата против всех» Ксению Собчак. Собчак, набравшая в Москве чуть больше 4% голосов в марте 2018 года, по итогам выборов объявила о намерении создать общую партию с Гудковым под брендом «Партия перемен». Эта партия до сих пор существует под именем «Гражданская инициатива», в «Википедии» с уточнением «не следует путать с «Гражданской платформой» и «не следует путать с «Гражданской силой».

Сама Собчак последний раз публично добрым словом поддержала Гудкова две недели назад, 31 мая, на пресс-конференции, посвященной ребрендингу общей партии. Столь вялую поддержку соратницы Смирнов объясняет неверием в то, что Гудков станет кандидатом.

На той же пресс-конференции Собчак раскритиковала и намерение экс-партнера по протестам 2011-2012 годов Ильи Яшина идти в мэры Москвы самому, предположив, что тот выдвигается «видимо, под влиянием неких сил». Решение Яшина стать кандидатом в мэры Москвы приветствовал и Навальный, который зимой критиковал Собчак за участие в выборах, и с которым Гудков рассчитывает «спокойно» объединиться.

«Единый кандидат от оппозиции - это вообще маловероятно сегодня, - заметил Смирнов. - Яшин играет свою игру как представитель Навального. Никто не хочет делиться лаврами», — сказал Смирнов.

На сегодня в Мосгоризбирком документы подали 13 человек, пожелавших участвовать в выборах мэра 9 сентября. Среди них действующий мэр Сергей Собянин, бывший депутат Госдумы Вадим Кумин (выдвинут КПРФ), глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от «Справедливой России»), предприниматель Герман Стерлигов. Также самостоятельным кандидатом в мэры Москвы себя видит журналист Антон Красовский, зимой работавший в избирательном штабе Ксении Собчак.