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14:27   14 Июня 2018
Россия
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ГИБДД представила плакаты по безопасности дорожного движения для болельщиков ЧМ-2018

ГИБДД представила плакаты по безопасности дорожного движения для болельщиков ЧМ-2018

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк анонсировала выход новых плакатов ГИБДД, в которых содержатся рекомендации по безопасности на дорогах для футбольных фанатов ЧМ-2018.

Госавтоинспекция разработала специальные листовки для болельщиков ЧМ-2018, текст прописан на русском и английском языке, на плакатах указаны основные правила безопасности дорожного движения.

Она отметила, что соответствующий баннер также размещен на официальном сайте ведомства. На портале создан спецраздел, откуда можно скачать на смартфон или другой аппарат картинки с рекомендациями. Листовки рассчитаны на всех участников движения, они подойдут и для пешеходов, и для пассажиров, и для автомобилистов.

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Автор: Екатерина Розина
#гибдд #мвд #ирина волк #плакаты
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