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ЧМ-2018: Первый гол турнира забили россияне

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17:03   14 Июня 2018
Россия
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Путин: Россия готова сотрудничать с Саудовской Аравией во всем кроме футбола

Путин: Россия готова сотрудничать с Саудовской Аравией во всем кроме футбола

Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели встречу. В преддверии матча-открытия ЧМ-2018 они высказались за плодотворное сотрудничество двух стран, «во всем кроме футбола».

«Вам известно, как мы тепло мы к вам относимся. Но, думаю поймете меня, сегодня я не могу пожелать успеха вашей команде, — смеясь сказал Путин. — Победит сильнейший».

Наследный принц Саудовской Аравии также рассмеялся:

«Как бы ни закончился сегодняшний матч, мы все равно будем довольны, поскольку, благодаря совместной работе, достигаем успехов в различных областях. Если даже проиграем, мы с собой привезем политический и экономический переговорный капитал в Саудовскую Аравию».

Первый матч турнира состоится сегодня в 18:00. Хозяева чемпионата сыграют со сборной Саудовской Аравии.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #чм-2018 #общество #чм 2018 #аль сауд
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